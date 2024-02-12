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Події

Реанімація «справи Курченка» — спроба заблокувати мою діяльність, — Пашинський

14:08 12 лютого 2024
Сергій Пашинський

У понеділок, 12 лютого, СБУ та НАБУ провело обшуки у помешканні народного депутата України 8-го скликання Сергія Пашинського.

Як виявилось, правоохоронці здійснювали ці дії по справі 2014 року щодо передачі «палива Курченка», а насправді палива кремлівської «Роснєфті», Україні, які були вкрадені за часів мародерства Януковича.

«У 2015-му році як народний депутат України я звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом „Роснєфті“, що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів. Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження № 32 014 100 070 000 040 від 08.05.2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки», — прокоментував дії силовиків Пашинський.

Коментуючи ажіотаж, який розганяють деякі ЗМІ, екснардеп повідомив, що з березня 2022 року перебуває в Україні й жодного разу не залишав країну, тому «розшукувати його не потрібно».

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Також Пашинський прокоментував чутки про своє затримання.

«Як Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України і координатор багатьох оборонних програм, в мене лише прохання до слідчих — не відволікайте мене Курченком, будь ласка», — заявив Пашинський, додавши, що інформація про підозру та його затримання — фейк!

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