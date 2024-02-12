Фонд Зінченка та VBET Foundation спільно відбудовують зруйноване окупантами село Ягідне

Фонд Олександра Зінченка «Football for Ukraine» спільно з VBET Foundation, який опікується гуманітарними проєктами, долучились до відбудови села Ягідне Чернігівської області, зруйнованого під час російської окупації.

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Благодійна діяльність, в тому числі відбудова Ягідного, стала особливим напрямком, з яким компанія VBET представила Україну на найбільшій світовій виставці індустрії азартних ігор — ICE London 2024.

Цьогоріч у Лондоні на найавторитетнішу галузеву подію у світі зібралися 600 учасників з 50 країн світу.

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Одним з почесних гостей ICE London 2024 став Олександр Зінченко, капітан Національної збірної України з футболу, гравець лондонського «Арсеналу» та амбасадор відповідальної гри VBET Україна.

Зірка українського та англійського футболу на стенді компанії VBET провів автограф-сесію та поспілкувався з уболівальниками.

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«Присутність Зінченка була символічною, адже, окрім футбольної кар"єри, Олександр є голосом України на міжнародній арені та волонтером. У своєму зверненні до гостей амбасадор VBET говорив про посилення підтримки України у складні часи, про важливість місії VBET на міжнародній арені», — відзначили у компанії.

Відбудова зруйнованого окупантами села Ягідне на Чернігівщині, як розповів Зінченко, це лише один зі спільних проєктів його фонду Football for Ukraine та VBET Foundation.

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У серпні минулого року VBET став партнером благодійного матчу Game4Ukraine. Він відбувся у Лондоні за участі світових футбольних зірок. Капітанами команд були Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

«В рамках Game4Ukraine збирали на відбудову Коцюбинського ліцею, який був пошкоджений окупантами. VBET Україна додатково перерахував кошти на відновлення спортивної інфраструктури у навчальному закладі», — нагадали у компанії.

Як відомо, VBET Україна є футбольним партнером номер один в Україні. Вже понад 3 роки компанія підтримує Національну збірну України з футболу та жіночу збірну, збірну з футзалу, є титульним партнером Української Прем’єр-ліги, а чемпіонат України з футболу має назву VBET Ліга.

Також компанія підтримує окремі клуби вищої ліги: «Динамо» (Київ), «Чорноморець» (Одеса), «Верес» (Рівне), ЛНЗ (Черкаси), «Олександрія» (Олександрія), «Металіст 1925» (Харків), «Минай» (Ужгород).

Для залучення ширшої уваги до реалізації соціально важливих проєктів VBET Україна співпрацює зі своїми амбасадорами, якими, окрім Олександра Зінченка, є також тренер Національної збірної України з футболу Сергій Ребров та боксер Денис Берінчик.

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