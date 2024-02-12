Ймовірний навідник ракети на Грозу міг відбирати автівки в українців на блокпостах ворога, — прокуратура

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру колишньому правоохоронцю з Харківщини, який разом з братом у жовтні 2023 навів ракету на селище Гроза у Харківській області. Тоді загинули 59 людей.

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Підозру оголошено молодшому брату, за перехід на бік окупантів, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У ЗМІ раніше писали, що молодший фігурант справи— це Дмитро Мамон.

Прокурори спільно з працівниками ДБР та ДВБ Нацполу зібрали необхідну доказову базу для повідомлення про ще одну підозру молодшому брату, який причетний до ракетного удару 5 жовтня 2023 року по кафе у с. Гроза Купʼянського району. 59 мирних мешканців загинули, ще 5 отримали поранення. Серед загиблих — 8-річний хлопчик.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення фігурант почав прислуговувати росіянам і виконувати всі їхні вказівки. Новим місцем роботи для зрадника стала окупаційна «патрульна служба».

Він ніс службу на російських блокпостах, під час якої безпідставно зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних громадян.

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За роботу на рф зрадник щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів.

Зрадником був і рідний брат підозрюваного, кримінальне провадження щодо нього, за фактом державної зради, працівники ДБР скерували до суду в листопаді 2022 року.

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Перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втік на територію рф. Обох братів звільнено з Національної поліції України.

Братам за державну зраду загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 російські терористи завдали удару по селищу Гроза Харківської області. Ворог поцілив «Іскандером» у кафе та магазин. У закладі на момент удару відбувалися поминки за полеглим воїном.

За даними СБУ, навідниками ракет стали два брати, які під час окупації села перейшли на бік ворога, а потім разом із сім'ями переїхали до рф. Крім того, правоохоронці з'ясовують, з ким спілкувалися зрадники, щоб отримати інформацію для обстрілу села. Через ракетний удар у селищі Гроза загинули 59 людей.

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