50% від всіх ОВДП в «Дії» українці придбали через ICU

За даними Міністерства фінансів України, з моменту запуску у «Дії» 3 жовтня 2022 року можливості купівлі військових облігацій українці придбали через цей застосунок паперів на суму понад 2,8 млрд грн. За даними інвесткомпанії ICU, через них було придбано на понад 1,4 млрд грн, або кожна друга облігація в «Дії».

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До продажу військових облігацій у «Дії» ICU долучилася у січні 2023 року, інтегрувавши свою платформу торгівлі державними облігаціями ICU Trade з державним застосунком.

«Для нас велика честь — бути надійним та ефективним партнером „Дії“ у надважливій справі підтримки країни. Продовжуємо працювати, щоб віра та інвестиції громадян у свою державу лише зростали», — підкреслив Андрій Величко, керівник брокерського підрозділу ICU.



У вересні 2023 ICU також надала іноземним громадянам доступ до онлайн-купівлі ОВДП через свій застосунок. На сьогодні це єдина опція для фізичних осіб — нерезидентів підтримати Україну через придбання ОВДП віддалено. Громадяни Нідерландів, Швейцарії, Швеції, Німеччини, Іспанії, Франції, Чехії, Словаччини, Люксембургу, Швеції, США, Канади, Китаю та Японії вже скористались цією можливістю.

Довідка

Група ICU — незалежна інвестиційна група з компетенцією на ринках, що розвиваються. Спеціалізується на інвестиціях в боргові інструменти, приватний акціонерний капітал, займається венчурними та фінтехінвестиціями. На території України надає брокерські послуги та послуги з управління активами.

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Засновники ICU — Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко.

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