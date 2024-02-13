У Києві винесли вирок маніяку-грабіжнику, який убив співробітницю Верховної Ради

У Києві, де нещодавно затримали маніяка, який на новорічні свята вбив продавчиню квітів, Києво-Святошинський райсуд Київської області визнав Віктора Когтєва винним в умисному вбивстві гардеробниці парламенту Антоніни Шпір.

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Як повідомляє «Судовий репортер», його засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна. Обставинами, що обтяжують покарання, суд визнав скоєння злочину в стані алкогольного спʼяніння і щодо особи похилого віку, рецидив злочинів. Обвинувачений у вчиненому не розкаявся. Щодо інших трьох епізодів із нападами на жінок, то їх слухали в окремому провадженні. Тоді Когтєва суд виправдав, проте апеляційний суд цей вирок скасував і справу розглядають повторно.

За версією обвинувачення, 30 червня 2019 року на польовій дорозі між селами Вільне Макарівського району та Деминівка Фастівського району Київської області Когтєв напал на жінку, яка поверталася з дачі й рухалась до автобусної зупинки. Засуджений намагався вирвати у жінки сумку, а оскільки та пручалася, заштовхав її в кукурудзяне поле та задушив мотузкою. Тоді підозрюваних в цьому кримінальному провадженні не було.

А влітку 2020 року мешканка Київщини заявила у поліцію, що наглядано знайомий їй Когтєв напав неї — попросив побілити йому хату, а дорогою в село намагався задушити її в кукурдзяному полі і вимагав інтиму. Невдовзі відбувся ще один напад на жінку — на залізничній станції «Вишняки» незнайомець схопив її за руку та почав тягнути в ліс, погрожуючи вбивством у випадку відмови вступити з ним у статевий контакт. Потерпіла зуміла втекти.

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Обидві жінки впізнали нападника за фотознімками — ним виявився Когтєв, який уже мав щонайменше 8 судимостей, утому числі й за пограбування, крадіжки, знищення майна та зґвалтування.

Після затримання Когтєву інкримінували ще два епізоди, які до того безуспішно розслідували більше року. Так, 18-річна дівчина впізнала його за фото як чоловіка, який напав на неї 30 серпня 2019-го поблизу залізничної станції «Снітинка» після виходу з електрички. А на кисті руки вбитої Антоніни Шпір і мотузці, якою її душили, знайшли ДНК Когтєва. Його мобільний телефон фіксувався у цій місцевості у час скоєння злочину. Також знайшовся свідок — жінка, яка стверджувала, що бачила Когтєва 30 червня 2019 року близько 16 години неподалік місця злочину, поряд з полем на узбіччі дороги…

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Раніше повідомлялося, що на рахунку серійного вбивці, якого затримали в столиці, може буди до десяти жертв.

Фото з сайту «Судовий репортер»

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