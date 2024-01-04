У Києві зловили серійного вбивцю, на рахунку якого можуть бути понад 10 жертв — ЗМІ (фото)

Столичні правоохоронці, які раніше під Києвом викрили сексуального маніяка, затримали чоловіка, якого підозрюють у серійних вбивствах — його шукали по всій Україні ще з минулого року.

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Про це повідомив «Київ Оперативний», додавши, що його остання жертва — жінка, яку з ознаками насильницької смерті знайшли у Голосіївському районі Києва. Зазначається, що схожий випадок стався минулого року в Оболонському районі, ще більше 10 випадків різних злочинів (здебільшого майнових) були вчинені по всій Україні.

Фото "Київ Оперативний"

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Столична поліція наразі нічого не повідомляє про затримання.

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Тим часом видання «Страна», посилаючись на джерела, пише, що тіло жінки перехожі знайшли у кіоску з продажу квітів близько восьмої ранку 2 січня. У неї були численні ножові поранення в області ребер, живота, шиї та голови. За словами джерела у правоохоронних органах, жінці було 54 роки, родом вона з міста Дрогобич Львівської області.

Видання стверджує, що по Україні було зафіксовано понад десять аналогічних злочинів.

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Нагадаємо, що в Польщі українка стала жертвою серійного вбивці, якому «просто подобалося вбивати».

Фото — скріншот

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