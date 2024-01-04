У столиці поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки у квітковому магазині. Про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Facebook.

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«Чоловік накинувся на продавчиню, наніс їй численні удари ножем, після чого зняв із потерпілої золоті прикраси та втік. Фігуранту за скоєне загрожує довічне ув’язнення. Інформація про виявлення жінки із тілесними ушкодженнями у приміщенні квіткового магазину на проспекті Голосіївському надійшла на спецлінію „102“ близько 8 години ранку 2 січня. На місце події негайно виїхало керівництво територіального підрозділу поліції, оперативники, слідчо-оперативна група столичного главку та кінологи», — повідомили правоохоронці.

Начальник управління карного розшуку поліції Києва Андрій Кічук повідомив, що за результатами копіткої роботи усіх задіяних підрозділів поліції Києва, поліцейські відтворили хронологію подій та встановили чоловіка, який причетний до вбивства жінки: «Того вечора 54-річна продавчиня знаходилась у приміщенні квіткового магазину. Близько дванадцятої години ночі до магазину зайшов невідомий, який почав із нею бесіду та за кілька хвилин пішов з кіоску. Згодом чоловік повернувся, накинувся на жінку та хаотично наніс їй численні удари ножем по тілу. Після зловмисник зняв із потерпілої золоті прикраси та зник з місця події. Однією із версій цього тяжкого злочину є вбивство з корисливих мотивів».

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«Вже за добу після скоєного оперативники затримали фігуранта у Голосіївському районі столиці. Ним виявився 37-річний іноземець, який не має постійного місця мешкання у столиці. У нього слідчі вилучили речові докази: три золоті каблучки, які належали загиблій», — повідомили в поліції.

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«Слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Окрім того, ми перевіряємо причетність затриманого до вчинення інших злочинів на території столиці та України», — додав Андрій Кічук.

Як повідомляє Київ INFO, маніяк є громадянином Узбекистану. Після вбивства жінки, він дістав свій статевий орган і почав мастурбувати, а після — вчинив сечеспускання на труп.

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Як писали «ФАКТИ», в Польщі українка стала жертвою серійного вбивці, якому «просто подобалося вбивати».

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