Запишіть та запам’ятайте: які щасливі знаки та числа принесуть добробут у рік Дракона

Завдяки тому, що співачки Klavdia Petrivna, Оля Полякова, Тіна Кароль та актриса Анна Саліванчук привітали своїх шанувальників з днем Мишки-«валентинки» новими піснями та відеокліпами тренувань, у багатьох з їхніх фанатів напевне з'явились нові підстави сподіватись на те, що рік Дракона продовжуватиметься так само стильно.

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Як відомо, рік Зеленого Дерев'яного Дракона почався 10 лютого 2024 року і триватиме до 28 січня 2025 року. Про те, для кого він стане по-справжньому щасливим, розповідає з посиланням на астрологів NV.

За китайською традицією, кожен знак Зодіаку пов’язаний з однією чи кількома з п’ятьох стихій (дерево, вогонь, земля, метал і вода). Дракон представляє стихії Землі та Дерева. Земля в символіці означає баланс «Інь» і «Янь», жіночі та чоловічі принципи. Ця стихія асоціюється з характеристиками, такими як терпіння, роздумливість, практичність, працьовитість і стабільність.

Для кого 2024 рік стане щасливим

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Згідно з китайським гороскопом, 2024 рік стане щасливим для людей, народжених у рік Пацюка, Мавпи та Півня. А ось ті, хто народився під знаками Бика, Змії та Собаки, можуть зіткнутися із труднощами в особистому та професійному житті.

Для представників знаку Дракона 2024 рік призначений підсилювати їх вроджені риси, такі як сміливість, незалежність та впевненість.

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Які числа стануть вдалими в рік Дракона

Щодо чисел, які приносять успіх, вважається, що для знаку Дракона вони пов’язані з цифрами 1, 6 та 7. Отже, дні, які містять ці числа, можуть бути вдалими.

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З іншого боку, цифри 3 і 8 не є щасливими для Дракона. Тому важливо уникати початку нових проєктів або приймати важливі рішення 3, 8, 13, 18, 23 та 28 числа місяця.

Також нагадаємо, що три знаки Зодіаку суттєво підвищать свій свій дохід найближчим часом.



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