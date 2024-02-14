Тельцям — зміни в житті, Водоліям — цікаві пропозиції, Овнам — підвищення на посаді: що обіцяють зорі на день Мавпочки-«валентинки»

Друга середа місяця, 14 лютого, ідеально підходить не тільки для того, щоб привітати з Днем Валентина кохану людину, а й для відвідування цікавих заходів, вважають астрологи.

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Водночас сьогодні не варто поспішати з ухваленням рішень й більше покладатись на інтуїцію. Ділові зустрічі можуть принести успіх, а вечір стане сприятливим для прогулянок та активного відпочинку, зазначають знавці руху зірок.

Разом з тим сьогоднішній ранок краще почати з йоги, як відома співачка.

Або з басейну, як робить популярна актриса.

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А після цього можна заспокоювати кота і переходити до читання гороскопу для кожного знаку зодіаку.

Овен

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Ваші думки будуть зайняті професійними питаннями і кар'єрою. Корисно поговорити з авторитетними людьми, заручитися їхньою підтримкою, вислухати поради. Це допоможе вам швидше отримати підвищення на посаді. У роботі не поспішайте, щоб уникнути прорахунків і помилок.

Телець

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Упевненість і цілеспрямованість Тельців на найвищому рівні. Усе, за що ви вирішите взятися сьогодні, буде виконано швидко й успішно. Щоб підняти собі настрій, сходіть куди-небудь у цікаве місце, отримайте нові емоції, відпочиньте. В особистому житті все складається вдало.

Близнюки

Складний та емоційно нестабільний день для Близнюків. У вас відчувається підвищена тривожність, невпевненість і пригнічений настрій. Намагайтеся налаштовувати себе на позитивний лад, зберігайте спокій. Знайдіть собі в компанію веселих і життєрадісних людей.

Рак

Щоб день пройшов вдало, Ракам потрібно частіше поступатися, проявляти увагу до співрозмовників, більше слухати і погоджуватися. Так вам вдасться домогтися бажаного або зберегти добрі стосунки, якщо йдеться про конфлікти з близькими людьми. Не забувайте відпочивати, перемикати увагу.

Лев

Буде складно впоратися з усіма проблемами цього дня самотужки. Знайдіть собі помічників, яким ви довіряєте. Проявляйте більше гнучкості у спілкуванні 14 лютого, поступайтеся і шукайте компроміси. Грошові питання краще перенести на інший день. Вечір проведіть із друзями у веселій компанії.

Діва

Уникайте суперечок і з'ясувань стосунків: сьогодні це може сильно зіпсувати вам настрій. Підходьте до вирішення питань нестандартно, проявляйте фантазію. Не бійтеся змін, які входять у ваше життя. Це допоможе змінити ваш підхід до складних ситуацій, поліпшити становище.

Терези

Постарайтеся розподілити свій час на всі справи, які вимагають вашої участі. Навколишні часто будуть вас дратувати: тримайте емоції під контролем, зберігайте спокій і доброзичливий настрій. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до близьких, вони вам обов'язково допоможуть.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам 14 лютого бути терпимішими і простіше ставитися до того, що відбувається навколо. Можливо, щось сьогодні піде з вашого життя, але це місце недовго залишатиметься порожнім. Треба швидко реагувати на ситуацію, використовувати шанси, адже обставини цього дня швидко змінюються.

Стрілець

Мрійливий настрій може перешкодити Стрільцям вирішити якесь важливе питання. Будьте уважнішими до того, що відбувається, не втрачайте вигідні шанси. Імовірні деякі фінансові труднощі, проте не варто брати гроші в борг. Краще увімкніть режим економії, не відкривайте гаманець зайвий раз.

Козоріг

Сьогодні на першому місці в Козорогів будуть їхні власні питання і потреби. Пройдіться магазинами, зробіть собі невеликий подарунок. Також виникне бажання дозволити собі гастрономічні надмірності. Пам'ятайте про зайві кілограми, яких потім буде складно позбутися.

Водолій

Вирішуючи складні або неприємні питання 14 лютого, Водолії отримають необхідний досвід. Не дозволяйте собі занадто великих витрат: дірку в бюджеті буде складно заповнити. Розповідайте про свої успіхи й таланти: хтось впливовий вас помітить і зробить цікаву та вигідну пропозицію.

Риби

Приділіть час виробленню стратегії, плануванню майбутніх справ. Це допоможе швидше рухатися вперед і не відволікатися на другорядні завдання. Будьте реалістичнішими, враховуйте свій минулий негативний досвід. Віддайте пріоритет важливим і складним справам, а дрібні відкладіть на інший день.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом сьогодні відзначають день Земляної мавпи.

У дні, коли співпадають популярні свята за Східним та Західним гороскопами, їм дають «подвійну» назву: сьогодні, приміром, це «день Земляної мавпи-«валентинки» або просто «день мавпи-«валентинки».

Поштові листівки із зображенням такої мавпуні відправляють друзям та добрим знайомим.

Також доречним вважається надіслати іграшку у вигляді подарункової мавпи всім людям, яких поважають. Річ у тому, що на Сході ця тварина вважається дуже мудрою і розсудливою.

Крім того, жителі Азії надають Мавпі особливих якостей: на їх думку, ця істота винахідлива, розумна та завжди готова до пригод. Її творчий підхід до життя та вміння вирішувати проблеми роблять її цікавою та привабливою особистістю.

«На роботі не варто брати на себе занадто багато обов'язків. Ваша репутація і так працює на вас, тому не намагайтеся догодити всім, жертвуючи своїм часом та працею. Важливо визначити пріоритети та розподілити ресурси, щоб уникнути перевантаження та забезпечити якісне виконання завдань», — радять знавці Східної астрології.

Ввечері, на їх думку, важливо провести час вдвох з коханою людиною. Приміром, відвідати концерт чудової музики в «селі» Петропавлівська Борщагівка під Києвом.

Або спробувати вдома зіграти на музичному інструменті в чотири руки — близький контакт сприятиме зміцненню взаємодії між вами та створить теплу атмосферу в кімнаті.

Ще один варіант — послухати нову пісню від самої таємничої співачки України Klavdia Petrivna під «оригінальною» назвою «Я тобі брехала» (трохи дивний вибір назви до Дня закоханих).

Пісня з'явилась напередодні свята, 13 лютого, і так швидко набрала популярність, що її підхопили навіть відомі співачки.

Втім, більш підходящим для цього дня може стати прослуховування пісні сестри легендарної Софії Ротару, яка також порадувала слухачів прем'єрою кілька днів тому.

І, нарешті, сьогодні можна порадіти за тих наших співгромадян, кому карти Таро на новому тижні обіцяють «Колесо удачі», «Колісницю» або «Сонце» — а таких немало.

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