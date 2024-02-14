Українка Каміла Конотоп стала триразовою абсолютною чемпіонкою Європи (відео)
Блискуче виступила на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у столиці Болгарії Софії 22-річна українка Каміла Конотоп, яка минулого року здобула «золото» на європейській першості в Єревані.
Титулованій харків'янці у ваговій категорії до 59 кг не було рівних ні в «ривку» (105 кг), ні в «поштовху» (125 кг), ні в сумі двоборства (230 кг), що дозволило Конотоп втретє в кар'єрі стати абсолютною чемпіонкою Європи.
При цьому у підсумковому протоколі Каміла аж на 15 кг випередила срібну призерку Дору Чакунте з Франції (98 + 117 = 215 кг) та на 16 кг — володарку «бронзи» Сару Ретулайнен із Фінляндії (95 + 119 = 214 кг).
Додамо, що першу медаль змагань у Софії Україні приніс Павло Заліпський, який взяв мале «срібло» в ривку у ваговій категорії до 61 кг.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Конотоп увійшла до п'ятірки найсильніших на дебютній для себе Олімпіаді.
Фото Isaac J. Morillas Фотографії117
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