Українка Каміла Конотоп із потрійним рекордом стала дворазовою чемпіонкою Європи

Успішно виступають на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить із 15 по 23 квітня в Єревані, українські спортсменки.

Перше «золото» нашій збірній принесла 22-річна Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 59 кг. Харків'янка послідовно встановила рекорд Європи у ривку (106 кг), поштовху (129 кг) та за загальним показником (235 кг), у підсумку випередивши Ніну Стеркс з Бельгії, що стала срібним призером, на фантастичних 26 кг!

Це вже друга нагорода найвищої проби для Каміли на європейських першостях. У 2021-му, у своєму дебютному виступі на дорослому чемпіонаті, Конотоп стала найкращою у ваговій категорії до 55 кг. І ось тепер друге «золото» в кар'єрі, але вже в іншій вазі.

Додамо, що третьою в категорії до 59 кг стала ще одна наша співвітчизниця Надія Шпілька, яка підняла 93 кг у ривку та 114 кг у поштовху, показавши в сумі результат 207 кг.

У ваговій категорії до 59 кг "золото" виборола Каміла Конотоп (по центру), а "бронзу" - Надія Шпилька (праворуч)

Також «срібло» здобула Світлана Самуляк (до 55 кг), поступившись у сумі румунці Андрії Котруті лише два кілограми, а Ангеліна Ломачинська (до 49 кг) стала бронзовим призером у ривку та за сумою.

Таким чином, маючи в активі одне «золото», одне «срібло» та дві «бронзи», наша збірна посідає друге місце в медальному заліку, поступаючись лише Румунії (2+1+1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня-українка Терлюга другий рік поспіль стала чемпіонкою Європи з карате.

Фото Facebook Федерації важкої атлетики України

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