Наречений віцечемпіонки Олімпійських ігор виявився… колишньою жінкою та шахраєм (фото)

Дворазова чемпіонка світу з фехтування та віцечемпіонка Олімпійських ігор у Пекіні 42-річна кореянка Нам Хен Хі пережила справжній шок, дізнавшись, що її 27-річний наречений, з яким знаменита спортсменка вже встигла відсвяткувати заручини, насправді… колишня жінка та шахрай, повідомляє Marca.

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Як виявилося, екскоханого фехтувальниці Чон Чон Чжо було заарештовано в листопаді минулого року за звинуваченням у крадіжці близько 2,2 млн доларів у 27 осіб у період з квітня 2022-го по жовтень 2023-го. Напередодні суд засудив шахрая до 12 років ув'язнення.

Наречений-шахрай Чон Чон Чжо під час арешту

А починалася історія кохання у вересні минулого року, коли Нам Хен Хі представила Чон Чон Чжо, який молодший за неї на 15 років, як свого хлопця і представника дуже заможної родини, що володіє декількома казино та розкішними курортами. Але вже через місяць спортсменка дізналася, що поряд з нею… колишня жінка, яка змінила стать і була неодноразово засуджена за шахрайство.

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Як виявилося, Чон, видаючи себе спадкоємцем багатої сім'ї, заманював жертв ексклюзивними інвестиційними можливостями, нібито доступними лише мільйонерам. Потрапила на гачок і знаменита спортсменка.

«Для мене це надто важко. Я не хочу, щоб Чон більше зв'язувався зі мною або наближався до мене», — заявила ошукана наречена, яка зізналася, що вона також стала жертвою Чона, котрий виманив гроші у її родичів.

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До речі, на суді Чон заявив, що на зароблені гроші він купив коханій новий Bentley та витрачав кошти на погашення кредитів спортсменки. Тож фехтувальниці довелося розлучитися не лише з нареченим, а й із «кримінальними» подарунками.

Додамо, що за свою яскраву спортивну кар'єру Нам Хен Хі виборола «срібло» та «бронзу» Олімпійських ігор, сім медалей чемпіонатів світу (зокрема два «золота») і стала шестиразовою чемпіонкою Азійських ігор.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитого ексворотаря збірної Німеччини з футболу Йенса Лемана оштрафовано судом на 420 тисяч євро за підлість і хитрість.

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