Знаменитий ексворотар збірної Німеччини Йенс Леманн оштрафований судом на 420 тисяч євро за підлість та хитрість

Віцечемпіон світу та Європи з футболу у складі збірної Німеччини, знаменитий ексворотар дортмундської «Боруссії» та «Арсенала» Йенс Леманн, який свого часу справив потребу просто під час матчу Ліги чемпіонів, засуджений до штрафу у розмірі 420 тисяч євро за завдання матеріальних збитків, неодноразову образу поліціянтів і спробу шахрайства, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, прокуратура вимагала для німецького голкіпера ув'язнення терміном на 10 місяців.

Як виявилося, півтора року тому Леманн, взявши бензопилу, заліз у гараж свого сусіда і розпиляв балку даху, попередньо перерізавши дроти камери відеоспостереження, яка продовжила вести зйомку. На суді 54-річний ексворотар заявив, що не пам'ятає свого вчинку, оскільки страждає від провалів у пам'яті.

Крім цього, у 2021 та 2022 році Леманн двічі порушив правила паркування в аеропорту Мюнхена. Після того, як колишній футболіст зарядив свій електричний Porsche, він впритул під'їхав до інших автомобілів біля шлагбаума на виїзді з паркування та виїхав разом з ними, не заплативши за підзарядку своєї машини і заощадивши у такий спосіб близько 300 євро.

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Йенс Леманн після винесення вироку

Нагадаємо, що Йенс Леманн — володар «срібла» ЧС-2002 та «бронзи» ЧС-2006, а також віцечемпіон Євро-2008 у складі бундестім. З «Шальке» голкіпер виграв Кубок УЄФА, з «Міланом» — чемпіонат Італії, з дортмундською «Боруссією» — чемпіонат Німеччини, а з «Арсеналом» — англійську прем'єр-лігу, Кубок країни та національний Суперкубок.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу оштрафували на 4 тисячі євро за те, що він застрелив кота міністра.

Фото ФК «Арсенал», bild. de

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