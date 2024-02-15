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«Ви маєте віддавати накази, дивлячись в очі»: Бутусов різко звернувся до найвищого військового керівництва країни з приводу ситуації в Авдіївці

18:51 15 лютого 2024
Юрій Бутусов

Відомий журналіст Юрій Бутусов, який днями розповів про ситуацію в Авдіївці, закликав вище військове командування «віддавати накази, дивлячись в очі».

«Панове Зеленський, Сирський, Умеров, вам нема сьогодні чого робити у Києві. Ваше місце на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці. Саме там зараз вирішується доля дуже багатьох кращих людей.

Ви маєте віддавати накази, дивлячись в очі.

Ви маєте слухати реальні доповіді без своїх рожевих окулярів і без брехні, якою ви самі себе оточуєте. Це ви дозволяєте вам брехати про «напружено-контрольовану обстановку», і вам треба бачити як це виглядаєте в очах людей, які отримують накази.

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Ви та деякі інші керівники своїми рішеннями створили ситуацію, яку зараз розгрібають бійці. Не вам ходити в атаки, але ви не маєте права відсиджуватися у теплих кабінетах, ви маєте дивитись як вирішують кризу, створену через ваші рішення і через відсутність ваших рішень. Ви маєте хоча б чомусь навчитись і зробити нарешті висновки.

Усім ухилянтам від відповідальності на вищих рівнях, хочу сказати — не думайте, що про вас будуть мовчати", — написав він.

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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