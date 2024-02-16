«Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами… Нас готові залишити помирати»: боєць ЗСУ про те, що зараз відбувається в Авдіївці

Про те, як відбувається анонсований українським військовим керівництвом відхід Сил оборони з Авдіївки, де російські війська, чисельність яких перевищує там наші в 7 разів, оточують місто, написав в соцмережі боєць ЗСУ 110 ОМБР Віктор Біляк.

«Легендарний укріпрайон, в\ч „Зеніт“. В попередньому дописі я писав, в яких умовах нам доводилося нести службу. І отож, це все дійшло до критичної точки», — пише оборонець.

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Автор посту після поранення

«Збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні.

Як і в політиці, ніхто не любить не популярних рішень. Вивід особового складу, ні, інше діло, героїчна оборона. За це можна і підвищення отримати.

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Було дві спроби виходу. В першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка. Якій довелось вступити в стрілецький бій. Артилерія вже була наведена. Тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку. І я, та ще троє добровольців, його несли. А день, це не той час для переміщень, та ще й таких важких. І як закономірний результат — з одного пораненого стало нас ще 4. І це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лишень отримав посмішку Джокера.

Окей. Новий день, нова темнота. Генплан — або пан, або пропав. Формувались нові групи. Я не вникав. Так як сказали, що за пораненими приїде коробочка. Розслабився.

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Вирушали групи, одна за одною. На вулиці видимість була нульова. Це було тупо виживання. Кілометр по полю. Та купка котиків сліпих, керованих дроном. Ворожа артилерія. Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами.

Чекати евак я не лишився. Очолив групу, та вирушив в невідомість. Накрили. Проєбав групу. Але в кінцевому результаті, добрався до точки. І як перші групи повмирали, стикаючись з ворогом, то наступних повели вже трохи в обхід. Це і дозволило тим, кому повезло, вийти.

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Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації ранив нас в самі наші глибини:

Поранений: А що, еваку не буде?

Командир: Ні, не буде, залишайте 300 та спалюйте все.

Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилось як мінімум шість чоловік. І так само, було важко читати їхні повідомлення в чаті в «Сигналі». Їхній відчай та приреченість. Це завжди залишиться в нас. Гинуть самі сміливі.

І тепер, після всіх жахів. Будучи повністю виснаженими, пораненими та з мінімальною кількістю речей. І хоч ми й в Авдіївці, та готові на відхід. Командування далі тягне. Та навіть, готове привезти БК та припаси, та залишити нас помирати.

110 ОМБР 1 батальйон, 2 рота. Help!".

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