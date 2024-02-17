Астрологи, які раніше назвали три знаки зодіаку, які можуть розраховувати на подарунки долі у лютому, склали також східний гороскоп наступного тижня, повідомляє slovofraza.com.

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Пацюк

У цей період буде сприятливо зайнятися продуктивною діяльністю та виправленням минулих помилок. Починаючи з четверга, представники знаку Пацюка спостерігають невелике зниження працездатності. Наприкінці тижня експерти радять займатися справами, які не потребують значних зусиль. Однак завдяки добрій енергетиці, настрій Пацюк майже не постраждає, що стане їхньою перевагою протягом тижня.

Бик

Щодо Биков, гороскоп цього тижня не надто сприятливий, проте відзначається певна активність у романтичних відносинах та в амурній сфері загалом. Для того, щоб привернути увагу протилежної статі, Бикам слід бути добрішим і надавати психологічну підтримку. Відповідальне ставлення до роботи обіцяє удачу та процвітання.

Тигр

Тиграм слід бути особливо обережними та приймати виважені рішення у цей період. Східні експерти рекомендують уникати конфліктів, приділяти увагу відпочинку, помірним фізичним вправам та духовним практикам. Тиждень можна сміливо присвятити продуктивній роботі. Водолії можуть розраховувати на підтримку близьких людей, тому варто приймати їхню допомогу без відмови.

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Кролик

Для представників знака Кролика цей тиждень обіцяє бути викликним, особливо у фінансовій та діловій сфері. Енергія навколишнього середовища не буде сприятливою для успішного укладання контрактів, проведення зустрічей та зборів. Також не рекомендується в даний час прийматися за зміну роботи — краще на час залишити все як є. Незважаючи на труднощі, до кінця тижня у Кроликів може проявитися їхній прихований талант. Показати себе з найкращого боку буде складно, але можливо.

Дракон

Для Драконів загалом тиждень сприятливий для вирішення повсякденних домашніх справ та втілення легких планів та ідей. Однак на гороскоп на них чекає тиждень, насичений негативною енергетикою, тому важливо бути обережними у спілкуванні з оточуючими. З 19 по 25 лютого пильність допоможе уникнути конфліктів та непорозуміння, а також скандалів як у сімейному, так і в робочому середовищі.

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Змія

Змій чекає тиждень, повний боротьби за свій добробут. Незважаючи на негативний вплив успіху ворогів та недоброзичливців на працездатність, важливо не звертати увагу на чужі успіхи. Потрібно докласти всіх зусиль для розвитку активності та виконання відповідальних справ. Можливе виникнення внутрішнього протесту, який можна пом'якшити помірними фізичними вправами.

Кінь

Негативна енергетика Всесвіту може викликати головний біль і загальне нездужання у коней. Фахівці з фен-шуй радять людям цього знаку займатися простими та нечисленними справами, а також приділяти більше часу відпочинку вдома. Для відновлення внутрішнього балансу енергії рекомендується практикувати медитації, спілкуватися з близькими людьми, займатися улюбленими хобі та слухати приємну музику.

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Коза

Козам на початку тижня доведеться зіткнутися із неоднозначними моментами. Можливі проблеми із самооцінкою, прояв нерішучості та запальності. Експерти радять налаштуватися на позитивний лад, щоби розпочати тиждень продуктивно. Однак до кінця тижня шанси на досягнення успіху у діловій та особистій сферах можуть значно знизитися. У цей період рекомендується відпочивати чи займатися простими домашніми справами.

Мавпа

Мавпам рекомендується проявити активність у любовній сфері відповідно до прогнозів експертів зі східної астрології. Можливо, Всесвіт підтримає їхні зусилля у покращенні життя свого партнера. Також у них може бути успіх у пошуку нових відносин. На роботі у Мавп можуть бути втрачені можливості завоювати довіру колег та начальства. Щоб цього уникнути, важливо говорити правду і не брати участь у плітках.

Півень

Протягом цього тижня Всесвіт не сприятиме творчому підходу до вирішення важливих питань у людей, що народилися у рік Півня. Цей період найбільше підходить для застосування традиційних методів. На початку тижня вони все ще будуть мати достатньо сил для активного спілкування і спроб справити враження на когось, але до кінця тижня ентузіазм може послабшати.

Собака

Астрологи рекомендують Собакам у період з 19 по 25 лютого дотримуватися стратегії очікування і не робити поспішних висновків про те, що відбувається навколо, а також про вчинки людей. Всесвіт може спотворювати отримувану інформацію, що може зробити Собак більш емоційними та різкими. Проблеми мають стати додатковим стимулом для активних дій, а не приводом для агресивної поведінки.

Свиня

Свиням важливо виявити обережність під час цього тижня щодо фінансових вкладень та покупок. Імпульсивність та прагнення моментальної вигоди можуть призвести до ризикованих дій, які можуть призвести до втрати коштів та затримки виплат. Особливо важливо бути пильними до кінця тижня. Контроль емоцій відіграє ключову роль. Цей період краще провести у колі близьких людей.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на наступний тиждень для всіх знаків зодіаку, а також дали загальний астрологічний прогноз на лютий.

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