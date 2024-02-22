НМТ-2024: в Міносвіти затвердили календар проведення тесту

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році.

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Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Тестування проходитиме у дві сесії — основну і додаткову:

основна пройде з 14 травня до 25 червня;

додаткова — з 11 до 19 липня.

Також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий.

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Основний триватиме з 14 березня до 11 квітня включно. А до 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (наприклад, обрати інший предмет чи населений пункт в Україні/за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).

У додатковий період (10−15 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які з поважних причин не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації. Також у цей час зможуть подати документи ті, хто отримав відмову під час реєстрації в основний період. Зміни до реєстраційних даних вони зможуть вносити до 19 травня.

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З 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Учасники додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування після 8 липня.

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Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100−200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій — до 26 липня.

«З міркувань безпеки ми не публікуватимемо інформації про те, де на території України відбудуться тестування: ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека — і їхня, і організаторів НМТ», — зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

В УЦОЯО додають, що 28 лютого на YouTube каналі центру відбудеться пряма трансляція, в ефірі якої потенційні учасники НМТ-2024 зможуть отримати від директорки центру Тетяни Вакуленко відповіді на важливі питання щодо проведення тестування.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти підготував додатковий тренувальний варіант мультипредметного тесту 2024 (НМТ).

Також УЦОЯО затвердив характеристики цьогорічного НМТ. Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань. З математики й фізики треба буде виконати 22 і 20 тестів відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) — по 32.

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