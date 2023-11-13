Рада змінила правила підсумкової атестації для випускників шкіл: хто і як складатиме НМТ-2024

Наступного року національний мультипредметрий тест (НМТ) складатимуть лише ті, хто планує вступати до вишів, до обов`язкових предметів додають ще один — історію.

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Як зазначають в Апараті Верховної Ради України, нещодавно парламент підтримав відповідний проєкт закону — Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року

Обов'язковими будуть наступні предмети:

українська мова (без літератури);

історія України;

математика;

один предмет на вибір.

На вибір можна буде обрати:

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українську літературу;

англійську мову;

іспанську мову;

німецьку мову;

французьку мову;

біологію;

географію;

фізику;

хімію.

Окрім української, тестування з історії України, біології, географії, фізики, хімії можна буде скласти також польською, румунською, угорською та кримськотатарською мовами.

На виконання завдань з кожного предмета учасники матимуть по 60 хвилин. Усі 4 тестування вступники складатимуть протягом одного дня у два блоки по 120 хвилин (2 предмети) з перервою між ними. Учасникам, яким потрібно подолати значну відстань до пункту тестування, потрібно буде лише один раз з'явитися до екзаменаційного центру. Ті, хто складатиме тестування за кордоном, зможуть це зробити у місцевих екзаменаційних центрах.

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Також наступного року учнів й учениць 4-х, 9-х і 11-х класів не складатимуть ДПА. Планується, що наступного року відбудеться пілотування інструменту ДПА після 4-го класу серед обмеженої кількості учнів.

У межах підготовки до НМТ пробне тестування не проводитимуть, проте Український центр оцінювання якості освіти має вчасно проінформувати учасників про специфіку тестування, зокрема оприлюднити демонстраційні варіанти тестів.

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Нагадаємо, що цього року вступники з тимчасово окупованих територій у разі відсутності у них документів державного зразка про повну загальну середню освіту мали для вступу до вишів скласти державну підсумкову атестацію як екстерн в уповноважених закладах середньої освіти.

Фото МОН

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