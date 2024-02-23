Пішов на прийом до лікаря та додому вже не повернувся: мешканець Рівненщини помер на третій день після раптової мобілізації (відео)

Нещодавно на Тернопільщині поховали чоловіка, який був мобілізований, але вже через дев'ять днів помер в учбовому центрі. Схожа ситуація склалася й на Рівненшині — 29-річного мешканця села Батьків Дубенського району не стало на третій день після мобілізації.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляють журналісти телеканалу «ITV media group». Рідні мобілізованого кажуть, що чоловік, у якого була епілепсія та підвищений тиск, погано себе почував. 14 лютого пішов на прийом до лікаря, але пізніше повідомив їм, що проходить військово-лікарську комісію. А 16 лютого стало відомо, що він помер у психіатричній лікарні у селі Орлівка.

Рідні померлого стверджували, що рука чоловіка була поламана, а на тілі були травми. А медики медзакладу, куди привезли мобілізованого, стверджували, что пацієнта доставили у лікарню за направленням начальника медичної служби у стані алкогольного делірію.

РЕКЛАМА

«На тлі зловживання алкоголем були зорові галюцинації, збудження. Цей стан був безповоротним. Були виражені зміни печінки, селезінки, нирок, наднирників і головне — дегенеративні зміни головного мозку», — зазначав лікар Анатолій Калинюк. В лікарні проведуть службове розслідування.

Ексклюзивний матеріал «Мобілізований інвалід з дитинства помер після другого епілептичного нападу у перший же день в армії» читайте на сайті «ФАКТІВ».

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

534

Читайте нас у Facebook