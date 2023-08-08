Мобілізований інвалід з дитинства помер після другого епілептичного нападу у перший же день в армії

4 серпня в селищі Ширяєве на Одещині поховали 28-річного Бориса Глушака. Його мобілізували за кілька днів до того. Не так давно головнокомандувач Валерій Залужний представив в Одесі нового керівника ОТЦК — бойового офіцера Олександра Охріменка. В рамках оголошеної в Україні перевірки військкоматів кілька тижнів СБУ трусила на Одещині районні ТЦК. Відправили на передову військкома з Южного. Але це мало вплинуло на якість роботи військкоматів Одещини.

Проходження ВЛК у військкоматі оформили за кілька хвилин

У ніч на 1 серпня хлопця привезли до військової частини на Миколаївщині. Всю ніч йому було погано, а вранці на першому ж шикуванні у нього стався епілептичний напад. Увечері у нього стався ще один напад і Борис помер — наразі невідомо, чи то від епілепсії, чи від зупинки серця. За словами односельців, Глушак — інвалід з дитинства, про що не могли не знати у місцевому військкоматі та лікарні, де військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його придатним до військової служби.

Борис — з бідної родини, підробляв потроху на ширяєвському базарі. Тут невисокого (дуже невисокого) хлопця любили, прозвали Позитивчиком — він був до всіх привітний, завше перебував у гарному настрої та ділився ним з оточенням. Не заважало цьому й те, що у нього були всі ознаки шизофренії, траплялися епілептичні напади та, ніде правди діти, він був алкоголіком. Зате — безвідмовним. І, скориставшись цією безвідмовністю, працівник військкомату відвів хлопця до місцевої лікарні. Де за кілька хвилин йому оформили проходження ВЛК і за пару годин вже відправили до військової частини.

Місцеві прозвали хлопця Позитивчиком, бо він був до всіх привітний, завди перебував у гарному настрої та ділився ним з оточенням

За словами громадського активіста Павла Поламарчука (у минулому — працівник МОЗ, радник заступника голови Одеської ОДА), мобілізація у такому пришвидшеному режимі відбулася за сприяння місцевого військкома, а займався Борисом начальник мобілізаційного відділу. І якщо військком у селищі «новенький» (тільки пів року, як переведений з Одеси, де був начальником колонії), то начальник відділу, який має на базарі кілька контейнерів, не міг не знати Бориса та про його інвалідність.

Як не могли не помітити вади Позитивчика (зокрема, як той розмовляє) й лікарі, якби вони дійсно оглядали хлопця. Наприклад, лікарка-психіатр, що, як вказує Поламарчук, «визнала когнітивно не здатного чоловіка придатним до військової служби і днями терміново прибирала усі записи в медичній документації, щоб приховати свій злочин».

Як розповідає активіст, лікарка «за сумісництвом, сюрприз, є головою місцевої Ширяївської мобілізаційної ВЛК! Джерела повідомляють, що у листі огляду ВЛК вона розписалася за себе як психіатр-нарколог і ще за невропатолога, що перебуває в відпустці. Взагалі, поточним повальним методом „ВЛК за 10 хвилин“, покійного Бориса оглядали ще медсестра ЛОР і медсестра-окуліст, а потім його повезли у Березовський районний ТЦК, де, кажуть, змусили підписати заяву, що він добровільно згодний на військову службу, попри його стан здоров'я».

«Все селище знало про інвалідність хлопця, і лікарі, що живуть там же, не могли про це не знати»

— Розказують, що Борису вручив повістку і мало не за руку його водив представник місцевого ТЦК…

— Це говорять місцеві жителі, — розказав «ФАКТАМ» Павло Поламарчук. — Я за ці дні сконтактувався з кількома десятками ширяївців — і всі це підтверджують. Хоча ми не знаємо навіть, чи була вручена повістка. На Одещині мобілізація відбувається виключно в ненормативний та корупційний спосіб. Так, наприклад, нам ледь вдалося відбити чоловіка з церебральним токсоплазмозом — це такий «глибинний СНІД». До недавньої зміни військкома, якщо ти не пропонуєш хабаря, ВЛК немає взагалі. Та й зараз багато де так. Долучити до матеріалів ВЛК медичні документи про наявні хвороби неможливо.

Якщо ти сам прийшов до ТЦК і якось фінансово «стимулював» там, то у випадку психічних чи інших розладів тебе можуть направити на ВЛК і визнати обмежено придатним. Якщо тебе привели, але ти сильно не пручався, можуть дати пройти комісію, а можуть і не дати. Якщо ж запакували в бус і привезли, все відбувається по беззаконню і терміново. Відбирають телефон, щоб не було зв'язку з родичами, які можуть привезти документи про хвороби. Результати 10−20-хвилинного «медогляду» про придатність змушують підписати під психологічним, а то й фізичним тиском. Або підписують за тебе.

Я знаю випадок, коли мобілізували людину без верхньої щелепи. Коли забрали хлопця з тяжкою нирковою недостатністю. Його потім з Вінниці з «учєбки» повернули назад, але досі не комісували. Памʼятаєте випадок з музикантами? (В Одесі насильно мобілізували музикантів київського гурту, які приїхали з благодійним концертом. — Авт.) Так відбувається суто одеська мобілізація, ВЛК там немає взагалі. Якщо звозили на флюорографію, то це вже добре. Але ж і вона багато чого не покаже.

У МОЗ я займався реформами фтизіопульмологічних закладів, центрів СНІДу. З тих часів лишилося багато контактів. І з минулого року мені телефонують, розказують, що суцільний бардак відбувається, мобілізують людей з туберкульозом, СНІДом.

Наприклад, Юрія Волошина з термінальною четвертою стадією онкології чотири місяці не списували, тримали у шпиталях. В Україні лікування такого раку немає — тільки паліатив і смерть. І тільки недавно Зоя Мельник змогла повезти його у Швецію, там він проходить обстеження, і, сподіваємося, є якісь шанси на порятунок. Хоча фактично оті чотири місяці «мобілізації» його майже вбили.

Лише вже в частині, якщо там добросовісний начмед, ще можна сподіватися на щось — зв'язатися з рідними, вони привезуть документи. Але навіть там списати хворих часто не вдається, вони по кілька місяців десь числяться у «штатках», лежать у шпиталях, хоча зовсім непридатні. У кращому разі їх визнають обмежено придатними й десь обраховують. А в багатьох частинах лікарі «вигоряють» або ж недобросовісні.

Якщо ж люди намагаються відстоювати свої права, їм погрожують тюрмою за невиконання наказу, порушують кримінальні провадження. Фактично назад дороги немає. Щоб таким способом від армії не відкосили ухилянти з фальшивими довідками.

— Як я розумію, через те, що Борис із не дуже благополучної родини, інвалідність у нього не була офіційно оформлена. Цим просто ніхто ніколи не займався, як і його чи то давно протермінованим, чи загубленим паспортом…

— Так, але, якби комісія відбувалася згідно з наказом 402 Міноборони, лікарі б виявили алкогольну залежність з епілептичними нападами, ушкодження печінки, психічні розлади, зокрема підозру на шизофренію. Все селище знало про інвалідність хлопця, і лікарі, що живуть там же, не могли цього не знати. Але після того, як вони купу бугаїв з фермерських господарств звільнили від служби, їм потрібно було хоч когось мобілізувати. Мені стільки інформації за ці кілька днів прийшло, кого, як і за які гроші визнали непридатними…

Мені передали, що мати Бориса казала на базарі, що буде писати заяву в поліцію. А потім мені подзвонили, сказали, що на неї тиснуть і вона вже не буде писати. Хоча це вже не має значення, бо прокуратура розслідує це по своїй лінії, а по лінії лікарів ми готуємо фахову заяву від громадської організації про неналежний огляд, ненадання допомоги тощо.

За фактом смерті Бориса Глушака розпочато провадження з попередньою кваліфікацією «Вбивство»

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону вже перевіряє обставини мобілізації та надання медичної допомоги Борису Глушаку. Розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «Вбивство» за фактом його смерті.

Також Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. А Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону — кримінальне провадження за тією ж статтею Кримінального кодексу щодо службових осіб медслужби військової частини, де помер Борис.

Документи по цих провадженнях наразі передаються до ДБР. Після чого будуть встановлюватися фактичні обставини й причини смерті чоловіка в день прибуття до військової частини, своєчасність надання йому медичної допомоги після приступу епілепсії, а також перевірятися законність його мобілізації та дії лікарів ВЛК і працівників військкомату, повідомила «ФАКТАМ» речниця Територіального управління ДБР у Миколаєві Ольга Проценко.

Як могли мобілізувати інваліда з дитинства? Речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк відповіла «ФАКТАМ», що територіальний центр комплектування отримав документи від лікарської комісії, за якими людина була здоровою та придатною до військової служби. Що ж до розповідей, що Бориса практично за руку супроводжував працівник ТЦК, то, вважає Гуменюк, яка достовірність цих розповідей? Тому всі питання потрібно адресувати лікарям.

«Смерть мобілізованого на військову службу юнака з вадами здоров’я у будь-якої свідомої людини викликає шок, — відреагував на ситуацію очільник Одеської ОВА (а до того — прокурор Києва) Олег Кіпер. — У мене так само, як і в суспільства, багато запитань «чому?» до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення. Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства й правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження. Я переконаний, що усі винні мають бути покарані. Публічно.

Співчуваю рідним і близьким Бориса. На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних", — написав Олег Кіпер у фейсбуці.

На що Павло Поламарчук відповів:

«Дорогий Олеже Олександровичу! Це ж не єдиний, на жаль, випадок. Це повсемісна система, про яку ви не можете не знати. Тотально корупційна система, що полягає в тому, що мобілізаційна ВЛК при районних ТЦКСП всіх, хто не заніс 5−9 тис. у. о., за 20 хвилин «огляду» визнає придатними або обмежено придатними. Далі за добу ТЦК мобілізує, і відповідальність за врахування реального стану здоров'я перекладається на медичні частини навчальних чи бойових підрозділів. Але військовозобов'язаний вже є військовослужбовцем, із ЗСУ назад дороги практично немає.

У вашій владі, у комунікації з ГШ, керівництвом Командування СВ, новим обласним воєнкомом та МОЗ, МОУ припинити цю ганебну практику мобілізації тяжкохворих та психічно не здатних на Одещині".

За інформацією Поламарчука, «окрім цього трешу зі смертю людини, є сигнали, наприклад, що на півночі Одещини приписна ВЛК вимагає кошти у батьків призовників (16−18 років) при оформленні документів для вступу до ВИШів. Шантажуючи і користуючись їх необізнаністю, що такого віку дітей не мобілізують».

На жаль, проблеми з ВЛК та ТЦК існують не тільки на Одещині. Так, фотокор, розвідниця й бойова парамедикиня Олена Худякова навела ще один приклад: «На минулому тижні в частині вчинив суїцид боєць, якого після місяця лікування в психіатрії, з серйозним діагнозом, через 4 дні ВЛК в Запоріжжі визнала повністю придатним. Руки опускаються від масштабів пи… я і безкарності некомпетентних самодурів».

Як повідомляли «ФАКТИ», в мережі досить часто з'являється інформація про мобілізацію «по безпредєлу», а іноді при цьому ще й пограбування. Чомусь особливо часто це буває на Одещині.

215

Читайте нас у Facebook та Instagram