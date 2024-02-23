Повернув українцям національну ідентичність: Віктор Ющенко святкує 70-річний ювілей

23 лютого український політик, третій президент України (2005−2010 рр) Віктор Ющенко святкує 70-річний ювілей. Це перший президент України, який прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції проти фальсифікації на виборах 2004 року на користь його головного суперника Віктора Януковича. Він перший президент, який просив «думати по-українські» та який зробив значний внесок у становлення незалежності нашої держави. Можна сміливо сказати, що символом його політики стало повернення українцям національної ідентичності. «730 днів жорстокості! 730 днів звірств! 730 днів насильства! Така кількість повідомлень про страти, примусові депортації, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює російська федерація. І після 730 довгих днів досі немає краю тим жахам, які росія навмисно чинить проти цивільного населення України. Це якщо ми говоримо за повномасштабне вторгнення, а загалом починаємо відлік з 2014-го. А якщо бути точнішим, то й всі 400 років», — такими словами Ющенко звернувся до українців у свій ювілей.

Як розпочиналася кар’єра третього президента України

Віктор Ющенко розпочав свою кар'єру у фінансовій сфері, працюючи у банківській системі України, і зрештою став головою Національного банку України. Саме за його правління була введена в обіг у 1996 році гривня.

ВІДЕО ДНЯ

У 1999 році Ющенко був призначений на посаду прем’єр-міністра України.

У 2002-му сформував і очолив опозиційний блок й увійшов до Верховної Ради, набравши найбільшу кількість голосів, випередивши Комуністичну партію України.

РЕКЛАМА

Під час президентських перегонів у 2004 році був отруєний діоксинами. Ющенко прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції.

«Хто не пам’ятає історії, приречений пережити її вдруге», — цей афоризм неодноразово цитував Віктор Ющенко

Як президент Ющенко ставив за мету інтеграцію України до Європейського союзу та НАТО, а також проведення економічних реформ. На його президентську каденцію припадає підписання низки важливих міжнародних угод, спрямованих на зміцнення суверенітету та незалежності України.

РЕКЛАМА

Також третій президент активно виступав за збереження української культури та історії, підтримував українську мову та національну спадщину. На своєму посту він приділив велику увагу питанню відродження історичної пам’яті.

За його каденцію було створено Український інститут національної пам’яті, відкрили Меморіал героїв Крут, побудували першу чергу музейно-меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору-геноциду, відновили гетьманську резиденцію у Чигирині, надали звання Героя України Степану Бандері та започаткували розвиток нашого історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» у Батурині.

РЕКЛАМА

Втілив мрію… Тараса Шевченка

Після завершення президентської каденції у 2010 році Віктор Ющенко з головою поринув у музейну справу. Він відкрив власний комплекс «Код Нації» в селі Нові Безрадичі під Києвом. Справжньою перлиною цього музею є хата Тараса Шевченка, яку побудували за кресленнями самого Кобзаря.

«У 1860 році Шевченко сам запланував проєкт своєї хати. Неодноразово в листах до брата Варфоломія Шевченка він писав, щоб підшукав йому таке місце, де Дніпро був би під самим порогом, а невдовзі надіслав йому „нашвидку зроблений план хати“. Нашвидку зроблений — це м’яко кажучи. Насправді архітектурний проєкт виконаний на високому професійному рівні, в ньому передбачені всі деталі й головні розміри. Він має п’ять ескізів-креслень та ще два художніх ескізи — фронтальний і боковий», — розповідав Ющенко.

Війна

У лютому 2022 року Ющенко на тлі російської агресії запевнив, що він та його родина залишаться в Україні. У своєму зверненні колишній лідер України заявив, що сутністю свого життя вважає Україну. Він наголосив, що Україна має йти вперед, не може зупинятися, щоб «наші діти, онуки та правнуки не починали все спочатку».

Ющенко, улюбленим хобі якого є бджолярство, вже відправив тисячі стіків свого солодкого продукту на передову українським воїнам. Президентський мед захисники отримали у двох варіаціях: «Шевченківський» та «Бандерівський».

«Це всіма нами улюблений мед, який був зібраний на пасіках землі Великих Українців. Шевченківський мед був зібраний в Моринцях, Бандерівський — в рідному селі Степана Андрійовича — Старому Угринові», — пояснив Ющенко на своїй сторінці в соцмережах.

Редакція «ФАКТІВ» щиро вітає третього президента з ювілеєм та щиро бажає міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги в роботі на благо нашої рідної України!

109

Читайте нас у Facebook