Помер легендарний хокеїст НХЛ, який сім разів виграв Кубок Стенлі (фото)

На 92-му році життя помер легенда НХЛ, семиразовий володар Кубка Стенлі у складі «Монреаль Канадієнз» Жан-Гі Тальбо, повідомляє офіційний сайт Національної хокейної ліги. Раніше не стало легендарного хокеїста Боббі Халла.

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Знаменитий канадський захисник Тальбо відіграв за клуб із Монреаля 13 сезонів і провів понад 800 поєдинків, сім разів беручи участь у Матчі всіх зірок.

В останні роки кар'єри Тальбо виступав за «Детройт Ред Уінгз», «Сент-Луїс Блюз», «Міннесота Норт Стар» та «Баффало Сейбрз», загалом зігравши 1066 зустрічей у регулярних чемпіонатах НХЛ і 150 — у плей-оф.

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На тренерській ниві знаменитий хокеїст очолював «Сент-Луїс Блюз» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

У Жана-Гі Тальбо залишилися дружина П'єретта, троє дітей, а також багато онуків та друзів.

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Жан-Гі Тальбо прожив 91 рік

Після смерті Тальбо живим залишається лише один із 12 гравців «Монреаля», котрі завойовували Кубок Стенлі п'ять разів поспіль у період з 1956 по 1960 рік, — це Дон Маршалл.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний хокеїст НХЛ, який мав українське коріння.

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