Помер легендарний хокеїст НХЛ Боббі Халл (фото, відео)

У віці 84 років помер член Залу хокейної слави, легендарний хокеїст клубів НХЛ «Чикаго Блек Хоукс» та «Вінніпег Джетс» канадець Боббі Халл.

За свою кар'єру в найкращій лізі світу, з 1957-го по 1980-й, Боббі зіграв 1063 матчі, в яких набрав 1170 очок (закинув 610 шайб та віддав 560 гольових передач), ставши в 1961-му з «Чикаго Блек Хоукс» володарем Кубка Стенлі. Також Халл 12 разів викликався на Матчі всіх зірок НХЛ, а у складі національної збірної брав участь у знаменитій Суперсерії-1974 та виграв Кубок Канади в 1976-му.

Примітно, що Халл був включений одразу до двох списків 100 найкращих хокеїстів в історії НХЛ — за версією журналу Hockey News (1998) та за версією НХЛ (2017). А № 9, під яким виступав Боббі, був виведений з обігу в трьох клубах, за які він грав, — у «Чикаго Блек Хоукс» та «Вінніпег Джетс».

Халл, який розвивав швидкість 45 км/год із шайбою та 48 км/год без неї, був найшвидшим гравцем НХЛ свого часу. Він також зарекомендував себе як майстер кидка, виконуючи його з рідкісною силою та точністю. Швидкість польоту шайби після його кидка, згідно з зафіксованими вимірами, перевищувала 118 миль/год (близько 190 км/год) — на 35 миль/год більше, ніж у середньому по лізі.

Додамо, що Боббі виховав гідного наступника — його один із чотирьох синів Бретт двічі став володарем Кубка Стенлі. А їхній сімейний «тандем» є найрезультативнішим — 1351 закинута шайба на двох — в історії НХЛ.

Батько та син – легенди НХЛ

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний хокеїст НХЛ Майк Боссі, який мав українське коріння.

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