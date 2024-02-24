Непереможний боксер нокаутував чемпіона світу та підкорив третій ваговий дивізіон: відео вбивчого удару

У суботу, 24 лютого, на рингу Kokugikan у столиці Японії Токіо непереможний японський боксер Дзюнто Накатані (не плутати з його співвітчизником Масайоші Накатані, якого нокаутував Василь Ломаченко) підкорив третій дивізіон, відібравши титул чемпіона світу за версією WBC в найлегшій вазі у мексиканця Алехандро Сантьяго.

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26-річний представник Країни сонця, що сходить, Накатані (27 перемог, 20 з них — нокаутом) з кожним раундом все більше перевершував володаря поясу Сантьяго (28 перемог, 14 з них — нокаутом, 4 поразки, 5 нічиїх) і в шостій трихвилинці. лівим прямим поклав мексиканця на настил рингу. 28-річний боксер спробував продовжити бій, але одразу нарвався на потужний правий бічний удар. Рефері залишалося лише зафіксувати ефектний нокаут.

Нагадаємо, що раніше Дзюнто Накатані, який тренується в Лос-Анджелесі, став чемпіоном світу в найлегшій і другій найлегшій вагових категоріях. При цьому його дострокову перемогу у травні 2023-го у 12-му раунді бою з австралійцем Ендрю Молоні було визнано нокаутом року за версією ESPN.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український суперважковаговик нокаутував суперника в першому раунді бою в США.

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Фото Top Rank Boxing

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