37.70 / 38.23 40.67 / 41.38
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Український суперважковаговик нокаутував суперника в першому раунді бою в США (відео)

9:39 16 лютого 2024
Цотне Рогава&nbsp;— Джон Шипман

У ніч на п'ятницю, 16 лютого, у головній події боксерського шоу в Soboba Casino у Сан-Хасінто (США) український суперважковаговик Цотне Рогава (5 перемог, всі — нокаутом), який побив у січні Ланте Вільямса, нокаутував американця Джона Шипмана (5 перемог, 2 з них — нокаутом, 6 поразок).

30-річний одесит, опинившись на зважуванні важчим за суперника аж на 21,9 кг, поступався американцеві в мобільності. Але перша ж підготовлена атака учасника Олімпійських ігор-2020 завершилася влучним ударом. Вражений Шипман намагався «вижити», але після чергового пропущеного припав на коліно, і рефері ще в першому раунді зафіксував перемогу українця технічним нокаутом. П'ятим у п'яти боях на профірингу!

Додамо, що колишній кікбоксер і майстер тайського боксу Рогава, котрий народився в Грузії, до зустрічей з двома американськими боксерами також достроково переміг Петара Мрваля з Хорватії, Майкла Бассетта з Великобританії і Деміра Гуламіча з Боснії та Герцеговини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Артем Далакян втратив у далекій Японії титул чемпіона світу з боксу.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
431

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Нестерпні: п'ять знаків зодіаку з найбільш «важким» характером

Симпатична собачка

Близнюкам — нові стосунки, Дівам — успіхи в роботі, Стрільцям — пригоди та відкриття: що обіцяють погода, зорі та Анжела Перл на день Собацюльки-Симпатюльки

Авдіївка

Авдіївка може перейти під контроль росії: в США назвали причину, чому Україна програє

Гороскоп

Овнам — несподівані повороти долі, а Скорпіонам — успішна кар’єра: що обіцяють зорі на тижні з 19 по 25 лютого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту