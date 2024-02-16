Український суперважковаговик нокаутував суперника в першому раунді бою в США (відео)

У ніч на п'ятницю, 16 лютого, у головній події боксерського шоу в Soboba Casino у Сан-Хасінто (США) український суперважковаговик Цотне Рогава (5 перемог, всі — нокаутом), який побив у січні Ланте Вільямса, нокаутував американця Джона Шипмана (5 перемог, 2 з них — нокаутом, 6 поразок).

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30-річний одесит, опинившись на зважуванні важчим за суперника аж на 21,9 кг, поступався американцеві в мобільності. Але перша ж підготовлена атака учасника Олімпійських ігор-2020 завершилася влучним ударом. Вражений Шипман намагався «вижити», але після чергового пропущеного припав на коліно, і рефері ще в першому раунді зафіксував перемогу українця технічним нокаутом. П'ятим у п'яти боях на профірингу!

Додамо, що колишній кікбоксер і майстер тайського боксу Рогава, котрий народився в Грузії, до зустрічей з двома американськими боксерами також достроково переміг Петара Мрваля з Хорватії, Майкла Бассетта з Великобританії і Деміра Гуламіча з Боснії та Герцеговини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Артем Далакян втратив у далекій Японії титул чемпіона світу з боксу.

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