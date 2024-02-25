«У путіна є плани до 2030 року. Ми хочемо закінчити з ним раніше», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступає на прес-конференції за підсумками форуму «Україна. Рік 2024».

У нього запитали, чи готовий він до переговорів із путіним для припинення війни проти України. На думку президента, із людиною, яка вбиває своїх опонентів, неможливо вести переговори.

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«Ми запропонуємо йому майданчик, де він зможе визнати, що програв війну. Чи програє Україна у цій війні? Я впевнений, що ні. У нас немає альтернативи не перемогти. Якщо Україна програє, то не буде нашого існування. Нам не підходить такий фінал», — сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що чи програє Україна і скільки жертв буде у цій війні, залежить тільки від партнерів.

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«Усі кроки назад путіна, щоденні кроки назад — точно матимуть великий вплив на його суспільство. Тоді він думатиме про внутрішню безпеку. Сьогодні путін оперує планами та цифрами і говорить про плани 2030 року. Він бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли покінчити з ним раніше», — наголосив він.

Також Зеленський розповів про зустріч із путіним у 2019 році в Парижі в рамках засідання «Нормандської четвірки».

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«Була довга бесіда. У різних тональностях. Говорив йому про те, що Мінські угоди не спрацюють. Не спрацює відведення військ. Були перші спроби відведення… Говорив йому, що відводитимемо війська 20 років. Це заморожений конфлікт. Довго говорили. Була розмова щодо газу. Ми виграли судовий процес. Було питання щодо обміну полоненими. Поміняли тоді більше ста людей. Мені здається, що це було в минулому житті. Не дуже пам'ятаю всі деталі», — сказав він.

Президент України назвав слабке місце путіна.

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«Він не хоче закінчувати цю війну. Його слабке місце — це гроші. Якщо сьогодні заморожені активи росії передадуть Україні, путіна це послабить усередині країни. Він виявиться нездатним захистити великий бізнес, олігархів. І тоді він буде дзвонити всім», — сказав Зеленський.

Він також прокоментував смерть Олексія Навального.

«У рф був один опозиційний політик. Його вбив Кремль. Де реакція людей? Це ж їхній громадянин. Вони обов'язково підуть на вибори путіна. У них скрізь звучить „2030 рік“. Вони закладають рік, до якого буде при владі людина (путін)», — сказав президент.

Як писали «ФАКТИ», президент також назвав під час прес-конференції втрати ЗСУ у війні з росією.

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