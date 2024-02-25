Це боляче: Зеленський вперше назвав втрати ЗСУ у війні з росією

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками форуму «Україна. Рік 2024» назвав втрати України у війні з росією.

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«31 тисяча загинула в цій війні українських військових. Кожна ця втрата — велика втрата для нас. Росіян загинуло — 180 тисяч. Всього разом із пораненими — 500 тисяч. Скільки у нас поранених, я не скажу, бо рф знатиме скільки у нас людей на полі бою. Скільки вбито цивільних ми не знаємо», — заявив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Fox розповів про страх Заходу перед путіним, втрати ЗСУ та коли закінчиться війна в Україні.

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