Знову повірила в кохання: Соломія Вітвіцька вперше показала свого обранця
Ведуча ТСН на «1+1 Марафон» Соломія Вітвіцька, яка нещодавно зізналась, що знову закохана, вперше показала свого обранця. На своїй сторінці в Instagram Соломія опублікувала фото з коханим та ніжно привітала його з днем народження. Чоловік зараз в лавах Збройних сил України захищає країну від окупантів. Телеведуча, зазначила, що дуже пишається ним і обіцяє обов’язково його дочекатися.
«Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозв'язок у signal та короткі „++“, але я дочекаюсь тебе. З днем народження і многая літа. Пишаюся і кохаю», — написала Вітвіцька.
Її обранцем є Олексій Ситайло, який до початку війни був головою районного суду Сумської області. Після початку повномасштабного вторгнення він пішов до армії добровольцем.
У коментарях друзі та передплатники Вітвіцької приєднуються до привітань та бажають парі щастя.
Нагадаємо, Соломія була заміжня за Владом Кочетковим. Він також став військовим. Після розлучення вони зберегли дружні стосунки.
Фото: instagram.com/solomiyavitvitska359
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