У Києві почалося «полювання» на неправильно припарковані автівки: кого відловлюють

В Києві, де днями визнали протиправним та скасували розпорядження КМДА, яким затверджено тарифи на платне паркування в столиці, інспектори з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва приділяють наразі особливу увагу до локацій із велодоріжками та велосипедними смугами.

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За словами в.о. заступника директора Департаменту — начальника управління (інспекції) з паркування Сергія Дубенка, йдеться про безпеку дорожнього руху велосипедистів. Тому припарковані на велосмугах автомобілі евакуйовуватимуть.

Фото КМДА

За це правопорушення передбачене накладення штрафу та тимчасове затримання транспортного засобу.

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Столична влада нагадала, що в місті велосмуги розташовані:

на вулицях Михайла Грушевського, Турівській, Кирилівській, Генерала Шаповала, Остафія Дашкевича, Миколи Кибальчича, Уманській, Волоській, Борисоглібській, Генерала Алмазова, Бастіонній, Заньковецької, Князів Острозьких, Лаврській, Цитадельній, Лейпцизькій, Івана Мазепи, Ольгинській, Професора Підвисоцького, Михайла Омеляновича-Павленка, Басейній, Володимирській, Великій Житомирській, Січових Стрільців, Олеся Гончара, Ярославів Вал, Золотоворітській, Михайла Коцюбинського, Леонтовича, В’ячеслава Липинського, Ростиславській, Євгена Чикаленка, Вікентія Беретті, Труханівській, Тампере, Івана Микитенка, Сулеймана Стальського, Петра Вершигори, Миколи Кибальчича, Гетьмана Павла Полуботка, Вінстона Черчилля, Сергія Набоки, Юрія Поправки, Академіка Білецького, Героїв Севастополя, Пилипа Козицького, Єреванській, Генерала Генадія Воробйова, Івана Світличного, Лондонській, Джохара Дудаєва, Олекси Тихого, Василя Чумака, Петра Ніщинського, Солом’янській, Гарматній, Кудрявській, Рейтарській, Стрілецькій, Антона Цедіка, Фролівській, Григорія Сковороди, Іллінській;

на проспектах Червоної Калини, Георгія Нарбута, Воскресенському, Соборності;

на бульварах Лесі Українки та Івана Котляревського;

на узвозах Вознесенський і Кудрявський;

на площі Слави;

у провулку Несторівському.

Нагадаємо, що минулого літа в столиці поновлювали плату за паркування через застосунок «Київ Цифровий».

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Фото КМДА

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