В Києві відновлюють плату за паркування: як здійснити розрахунок

З понеділка, 24 липня, паркування в столиці знову стане платним — відновлюється оплата послуги через застосунок «Київ Цифровий». Про це поінформували у КМДА.

Оплачувати паркування необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні ж дні воно залишається безкоштовним.

Оплатити послугу через застосунок «Київ Цифровий» можна в кілька кроків:

Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування». Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

Також у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично о 22:00.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Сплата відбувається банківською карткою, Apple Pay або Google Pay.

Готівку на муніципальних паркувальних майданчиках не приймають, тож якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб — викликайте поліцію.

Нагадаємо, що тимчасовий мораторій на стягнення плати за паркування в Києві тривав з квітня 2023 року.

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