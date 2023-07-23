В Києві відновлюють плату за паркування: як здійснити розрахунок
З понеділка, 24 липня, паркування в столиці знову стане платним — відновлюється оплата послуги через застосунок «Київ Цифровий». Про це поінформували у КМДА.
Оплачувати паркування необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні ж дні воно залишається безкоштовним.
Оплатити послугу через застосунок «Київ Цифровий» можна в кілька кроків:
- Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».
- Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.
- Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.
- Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.
- Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.
Також у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично о 22:00.
Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.
Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.
Сплата відбувається банківською карткою, Apple Pay або Google Pay.
Готівку на муніципальних паркувальних майданчиках не приймають, тож якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб — викликайте поліцію.
Нагадаємо, що тимчасовий мораторій на стягнення плати за паркування в Києві тривав з квітня 2023 року.46