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Суспільство та люди

Платне паркування автомобілів у Києві визнали незаконним

20:36 21 лютого 2024
Паркування

В Києві, де днями у багатоповерхівці пролунав вибух, Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті. Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

«Чекаємо на дійсно нові та обґрунтовані тарифи від київської влади! Сьогодні Апеляційний адміністративний суд підтвердив, що розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.11.2022 № 735 про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн — у другій та третій відповідно) КП „Київтранспарксервіс“ на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП є незаконне. Рішення суду вступило в законну силу», — написав він.

Чиновник нагадав, що 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві — знову завищені. Колегія визнала, що КП «Київтранспарксервіс», яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці аж в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення «легітимізувала». За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала КП «Київтранспарксервіс» на 3,3 млн. гривень та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення.

Як писали «ФАКТИ», влітку минулого року в Києві відновили плату за паркування.

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