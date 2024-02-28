«Французька відповідь Бенксі» Крістіан Гемі дарує колекційну марку за донат

Французький художник-мураліст Крістіан Гемі (С215) від початку вторгнення підтримує український народ. У світі мистецтва його також називають «французькою відповіддю Бенксі». Він одним із перших приїхав в Україну в березні 2022 року й відзначився своїми артоб’єктами на зруйнованих окупантами будівлях в Києві, Бородянці, Ірпені та Гостомелі.

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Так, у Києві митець намалював графіті «Свобода, яка веде народ» у кольорах України на терасі Посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька графіті на фоні зруйнованих будівель.

Мурал «Свобода, яка веде народ»

Крістіан Гемі й не думає зупинятися у своїй підтримці. Нещодавно він оголосив благодійний збір на підтримку постраждалих українських дітей разом з БФ «Сучасна Україна».

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Крістіан Гемі

Художник дарує кожному, хто задонатить 50 євро для курсу психологічної артреабілітації постраждалих українських дітей з прифронтових територій та родин загиблих захисників, колекційну поштову марку із зображенням власного муралу «Портрет Лесі Українки» та своїм авторським підписом. Наклад обмежений лише 250 марками.

Марка з портретом Лесі Українки

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Для цього митець опублікував на власній сторінці в інстаграмі надихаючий проморолик, в якому талановита українська блогерка та науковиця Музею видатних діячів української культури Іванна Яковенко в образі Лесі Українки цитує поезію письменниці та закликає всіх охочих підтримати українських дітей.

На відео дівчина не просто постала в образі молодої поетеси, але й своїм автентичним образом дозволила всім охочим доторкнутись до епохи, в якій жила письменниця, походжаючи родинною садибою сім’ї Косачів на території історико-культурного заповідника «Старе місто» в місті Луцьку.

Як отримати марку?

1. Для цього потрібно зайти за посиланням https://bit.ly/postmark-lesia.

2. Зробити вказаний донат та надіслати дані для поштового відправлення марки.

3. Отримати поштову марку із підписом митця можна буде протягом наступних 2 тижнів з моменту здійснення донату.

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