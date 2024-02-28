«Французька відповідь Бенксі» Крістіан Гемі дарує колекційну марку за донат
Французький художник-мураліст Крістіан Гемі (С215) від початку вторгнення підтримує український народ. У світі мистецтва його також називають «французькою відповіддю Бенксі». Він одним із перших приїхав в Україну в березні 2022 року й відзначився своїми артоб’єктами на зруйнованих окупантами будівлях в Києві, Бородянці, Ірпені та Гостомелі.
Так, у Києві митець намалював графіті «Свобода, яка веде народ» у кольорах України на терасі Посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька графіті на фоні зруйнованих будівель.
Крістіан Гемі й не думає зупинятися у своїй підтримці. Нещодавно він оголосив благодійний збір на підтримку постраждалих українських дітей разом з БФ «Сучасна Україна».
Художник дарує кожному, хто задонатить 50 євро для курсу психологічної артреабілітації постраждалих українських дітей з прифронтових територій та родин загиблих захисників, колекційну поштову марку із зображенням власного муралу «Портрет Лесі Українки» та своїм авторським підписом. Наклад обмежений лише 250 марками.
Для цього митець опублікував на власній сторінці в інстаграмі надихаючий проморолик, в якому талановита українська блогерка та науковиця Музею видатних діячів української культури Іванна Яковенко в образі Лесі Українки цитує поезію письменниці та закликає всіх охочих підтримати українських дітей.
На відео дівчина не просто постала в образі молодої поетеси, але й своїм автентичним образом дозволила всім охочим доторкнутись до епохи, в якій жила письменниця, походжаючи родинною садибою сім’ї Косачів на території історико-культурного заповідника «Старе місто» в місті Луцьку.
Як отримати марку?
1. Для цього потрібно зайти за посиланням https://bit.ly/postmark-lesia.
2. Зробити вказаний донат та надіслати дані для поштового відправлення марки.
3. Отримати поштову марку із підписом митця можна буде протягом наступних 2 тижнів з моменту здійснення донату.26
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