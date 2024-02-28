Волонтери з Київщини вдома виготовляють дрони-бомбери та камікадзе для військових: як допомогти нищити ворога

Троє волонтерів з Київщини виготовляють FPV-дрони в домашніх умовах. Почали виробництво, щоб підтримати хлопців з їхньої громади, які зараз в різних бригадах захищають країну на фронті. Вже зібрали, успішно випробували та передали військовим перші п’ять дронів, які допомагають працювати на фронті.

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Один з волонтерів, Олександр, розповів «ФАКТАМ», що вони навчилися робити в домашніх умовах дрони-бомбери, камікадзе та FPV. Деталі закуповують в Китаї. Збирають вдома, вечорами після роботи за допомогою паяльника.

«Ще до початку повномасштабного вторгнення наш товариш займався авіамоделюванням та розробкою різних дронів, він має дуже добрі технічні знання та навички, тож навчив і нас, підказує, як встановити комп’ютерні програми та налаштувати для виконання певних задач, в тому числі бойових. Як показали наші випробування, один дрон може підіймати вантаж до півтора кілограма», — розповів Олександр.

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За його словами, щоб виготовити одну машину, потрібно 10−12 годин часу, потім «начинити» її програмним забезпеченням та випробувати вже в роботі. Один дрон коштує в середньому 8−10 тисяч гривень. Раніше волонтери робили їх власним коштом, проте зараз потребують фінансової підтримки.

Тож просимо приєднатися до збору на дрони, щоб разом нищити ворога та наближати перемогу.

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