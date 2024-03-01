Патріот чи хитрий ухилянт? Микола Рудьковський у військовій формі засвітився на форумі в Києві

Колишній міністр транспорту і зв’язку, а до того кілька місяців у 2006 році міській голова Чернігова Микола Рудьковський, який за державний кошт літав чартером із моделями в Париж, засвітився у новенькому пікселі на заході видання «УП». Про це повідомив журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці у Фейсбук, який також був там пристутній.

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«Був сьогодні здивований зустріти. олди тут? — у формі ЗСУ», — написав Кутєпов й розмістив фото.

Під його постом утворилася справжня дискусія щодо Рудьковського.

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Так, нардеп Ірина Геращенко запитала у головної редакторки «УП» Севгіль Мусаєвої, як він потрапив на цю подію. На що Севгіль відповіла: «Купив квиток».

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Інші користувачі звернули увагу на геть нову форму без усіляких шевронів ЗСУ. На що отримали відповідь, що «спецурі» вони не потрібні. Інші ж цікавилася, від кого піксель — «Гуччи» чи «Армані»?

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Нагадаємо, Микола Рудьковський проходить фігурантом у справі про викрадення колишнього голови «Нафтогазвидобування», а нині депутата Верховної Ради від «Слуги народу» Олега Семінського.

2 травня 2023 року Солом’янський райсуд Києва прийняв ухвалу, якою зобов’язав одного з підозрюваних у викраденні 3 лютого 2012 року Олега Семінського до 30 червня 2023 року ознайомитися з матеріалами досудового слідства (саме слідство закінчилося 25 лютого 2022 — на наступний день після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну — Авт.).

Проте один із них цього так й не зробив. Пояснювалося це тим фактом, що фігурант служить у лавах ЗСУ, куди його начебто було призвано після вторгнення.

Згідно з постановою, Офіс генпрокурора лише 20 березня 2023 року отримав інформацію від заступника командира військової частини, що її розформовано, а підозрюваного переведено для проходження служби до Сухопутних військ ЗСУ для виконня розвідувальних завдань на … Черніговщині.

«Діючий Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає на стадії досудового розслідування перебування на військовій службі як поважну причину неявки. Водночас термін притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності закінчується», — прямо вказувала у своєму клопотанні прокуратура.

Таким чином, служба Рудьковського у ЗСУ може бути прикриттям, щоби затягнути час та уникнути покарання після закінчення терміну давності за скоєний злочин. У зв’язку з чим ГО «Дієва Громада Києва» звернулася до СБУ із запитом щодо статусу Миколи Рудьковського та Степана Деркача у кримінальному провадженні. Зокрема, ГО просить надати інформацію щодо їхньої служби у ЗСУ, наявності доступу до державної таємниці та ролі у розвідувальних підрозділах.

«Рудьковський може „керувати“ розвідувальним підрозділом у Києві, адже його регулярно бачать у цивільному вбранні під час відвідин дорогих ресторанів та офісу…», — пише медіа «Дарниця.Live».

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