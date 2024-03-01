Локалізація у 95%, природний видобуток та картинна галерея: в Україні запрацював новий завод мінеральних та питних вод Aqua Миргород

Український ринок мінеральних та питних вод поповнився новим гравцем: після двадцятирічної консервації запрацював завод Aqua Миргород.

Основний продукт заводу — мінеральна природна вода Aqua Миргород DETOX, яка видобувається з унікальної свердловини глибиною 695 метрів. Вода має природний склад, не проходить штучних процесів наповнення мінералами і після газування одразу розливається в пляшки.

ВІДЕО ДНЯ

Особливістю виробництва є локалізація: 95% обладнання та комплектуючих виготовлено в Україні.

РЕКЛАМА

Як повідомив бізнесмен, підприємець та акціонер венчурного фонду «‎Феномен», що володіє ТОВ Аqua Миргород, Олег Міщенко, до 2025 року виробництво модернізують та збільшать його потужності, що дозволить створити нові робочі місця та платити більше податків до держбюджету для підтримки економіки України.

Крім того, на території заводу планується відкриття галереї картин, створених штучним інтелектом на тему української культурної спадщини, що додасть об'єкту культурного та туристичного значення.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» запрацювала послуга купівлі-продажу авто.



РЕКЛАМА

125

Читайте нас у Facebook