«До всього підходьте з розумом»: лікар про вживання мінеральних вод

Багатьох з нас турбує питання: чи можна постійно вживати мінеральну воду, яка так гарно втамовує спрагу у спеку? І тут відповідь досить неочікувана — мінеральною можна вважати практично будь-яку воду, адже вода без мінералів — це дистилят, і в природі її практично не існує, хіба що дощова. Але кількість і склад мінералів, які містяться у воді, може бути дуже різна. В залежності від них виділяють дуже велику кількість різних мінеральних вод, пояснює лікар-уролог Валерій Камінський.

«Фактично кожна географічна місцина має свій унікальний склад мінералів, якими збагачується вода при проходженні через ґрунти і геологічні породи. В деяких місцинах склад набуває просто унікального характеру і має лікувальні властивості. Для себе ви маєте засвоїти три типи вод. Вода мінеральна лікувальна — її ви можете вживати лише за медичними показами після обстеження і встановлення діагнозу. І курс такого лікування, тобто кількість води і тривалість її вживання, має бути чітко визначена лікарем. Вода мінеральна лікувально-столова — її ви можете вживати самостійно, але за показами і не тривало. Ця інформація має бути зазначена на етикетці або рекомендована вашим лікарем».

Третій вид, за словами лікаря, — вода мінеральна-столова. Її ви можете вживати постійно, однак інформація про це має бути чітко зазначена на етикетці. Ви повинні відчувати, що вживання такої води не погіршує ваш стан. Тому до всього підходьте з розумом, а головна порада — це вживайте безпечної води не менше ніж 1,5−2 літри на день. Це головна допомога вашим ниркам.

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