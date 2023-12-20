У додатку «Дія» запрацювала послуга купівлі-продажу авто: у чому особливості її роботи
У популярному додатку «Дія» з'явився новий сервіс. В середу, 20 грудня, в «Дії» для українців стала доступна послуга купівлі-продажу автомобілів, йдеться у Telegram.
Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна буде купити або продати автомобіль через смартфон та через деякий час отримати новий техпаспорт, номерні знаки поштою.
Перереєстрація авто у додатку «Дія» означає, що більше нема потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватись в електронну чергу.
Слід зазначити, що скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік.
«Все що вам потрібно — розпочати процес купівлі-продажу у додатку, дотримуватися підказок „Дія“ та засвідчити проєкт договору „Дія.Підпис“. Далі все зробимо за вас, залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів», — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Раніше в Мінцифри анонсували, що незабаром перереєструвати автомобіль можна буде в кілька кліків в «Дії» без зайвих перевірок та посередників. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора.
Послуга буде доступною для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У додатку продавцю слід сформувати заяву в «Дії» та поділитись QR-кодом або посиланням на договір.
Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати — залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією.
Також у «Дії» можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.63