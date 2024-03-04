У Вінниці зал стоячи аплодував Залужному

Під час проведення Благодійного марафону «Вінничани для ЗСУ», у ході якого було передано військовим 100 дронів та зібрано ще понад 2 млн грн на придбання необхідного обладнання й техніки для фронту, керівник БФ «Український Альянс» Микола Філонов передав команді громадського об’єднання «Ми — Вінничани» прапор України з підписом Валерія Залужного.

ВІДЕО ДНЯ

Цей прапор займе почесне місце у музеї об’єднання.

«Це один з останніх прапорів, підписаний Залізним Генералом, коли він був Головнокомандувачем ЗСУ, який передали на Вінниччину з нагоди проведення нашого благодійного марафону», — зазначив Микола Філонов.

РЕКЛАМА

За словами волонтера, в організаторів благодійної акції була думка провести аукціон з продажу прапора або розіграш з тим, щоб отримані кошти також спрямувати на допомогу ЗСУ. Як це роблять деякі волонтерські структури.

РЕКЛАМА

«Однак в нас не піднялася рука розігрувати чи виставляти на аукціон прапор України з підписом Валерія Федоровича. Ми вирішили зберегти цей символ майбутньої Перемоги України у музеї ГО „Ми — Вінничани“, як свідчення поваги військових до тієї справи, яку ми спільно робимо», — зазначив Микола Філонов.

Передаючи прапор, він закликав присутніх подякувати Валерію Федоровичу за захист країни у найтяжчий період агресії та за все зроблене для України та висловити вдячність кожному рядовому, усім солдатам і офіцерам, які боронили і боронять Україну на полі бою.

РЕКЛАМА

Зал аплодував стоячи.

Під час проведення Благодійного марафону збору коштів на придбання дронів для ЗСУ, організованого ГО «Ми — Вінничани» та Благодійним фондом Миколи Філонова «Український Альянс», разом з партнерами було зібрано понад 2 млн 200 тис. гривень.

Також під час заходу представникам присутніх на ньому військових частин — підрозділу «Вовки Да Вінчі», штурмової бригади НГУ «Червона Калина», спецпідрозділу СБУ, 41-ї та 95-ї бригад, 120-ї бригади територіальної оборони та іншим були передані 100 дронів.

Довідка До громадського об’єднання «Ми — Вінничани» входять народний депутат VIII скликання Сергій Кудлаєнко, ексголова Вінницької ОВА та колишній мер Вінниці, нардеп двох скликань Олександр Домбровський, партнерами ГО є чинні парламентарі Лариса Білозір, Геннадій Вацак та Микола Кучер, засновник Благодійного фонду «Український Альянс» Микола Філонов, керівник організації, очільник Вінницької облдержадміністрації 2015−2019 р. Валерій Коровій.

1441

Читайте нас у Facebook