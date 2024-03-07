Терезам — несподіваний дохід, Скорпіонам — приємні емоції, Дівам — важливі зустрічі: що обіцяють зорі та погода на день Жеребчика-Жартуна

Другий четвер місяця, 7 березня, обіцяє бути насиченим справами та турботами днем, вважають астрологи.

В той же час для представників багатьох знаків Зодіаку він принесе цікаві події, а проблеми вирішуватимуться швидко. Сьогодні можна розпочинати заводити нові корисні знайомства, які можуть стати в нагоді в майбутньому, радять знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Починати день краще з легких позіхань, що настроюють на діловий стиль спілкування.

Після чого плавно переходити до пошуку сніданку — можливо, комусь в цій справі може пощастити.

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А потім, після легкого перекусу, можна переходити до читання передбачень астрологів.

Овен

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Вдалий день, навіть якщо ви ухвалюєте важливі рішення спонтанно, без роздумів. Однак зірки попереджають, що варто бути обережнішими під час роботи з гострими предметами, а також під час фізичної роботи. Не критикуйте оточення, будьте ввічливішими, якщо ваші погляди з опонентом розходяться

Телець

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Спокійний день, коли можна зайнятися старими відкладеними справами, завершити те, що постійно відволікає від нагальних питань. Тельці сьогодні можуть знайти відповідь на важливе питання, яке турбувало їх тривалий час. Шукайте компромісне рішення, уникайте суперечок. Вечір проведіть розслаблено.

Близнюки

Не варто братися сьогодні за відповідальні або складні завдання. 7 березня у Близнюків ледачий настрій і докладати зусиль для подолання перешкод їм навряд чи захочеться. Постарайтеся не порушувати свого слова і виконати все те, що обіцяли раніше. Будьте терпимішими до коханих людей.

Рак

Ваша енергія і рішучість — на високому рівні, що дасть змогу успішно реалізовувати всі намічені на сьогодні справи. Але допомога друзів і близьких стане вам у пригоді, не відмовляйтеся від їхньої підтримки. Утримайтеся від жартів або зауважень на адресу знайомих чоловіків: вони можуть образитися.

Лев

Проблеми, які ви намагалися вирішити довгий час, сьогодні можуть бути легко подолані майже без вашої участі. Звертайтеся за порадою до знайомих жінок: їхня інтуїція підкаже правильний шлях. Похід по магазинах 7 березня буде вдалим, ви купите гарні речі за вигідною ціною.

Діва

Вдалий день. Хоч би чим ви займалися, ваші досягнення помітять і оцінять оточуючі. Використовуйте свій минулий досвід і накопичені знання, і ви легко досягнете бажаного. Приділіть увагу близьким, допоможіть вирішити їм складні питання. Імовірні зустрічі з потрібними людьми.

Терези

Якщо ви не будете переживати через кожну дрібницю і зосередитеся на дійсно важливих речах, ваш день пройде вдало. Зберігайте спокійний позитивний настрій, щоб уникнути помилок. У Терезів сьогодні є шанс отримати несподіваний дохід. А ось саркастичні зауваження можуть образити близьких.

Скорпіон

День добре підходить для навчання, для засвоєння великого потоку інформації. Робота в команді сьогодні може бути особливо ефективною. Якщо на вас чекає важлива зустріч, призначайте її в неформальній обстановці. Приймайте запрошення на побачення, на романтичні зустрічі: приємні емоції вам забезпечені.

Стрілець

Очікується завантажений день, але якщо ви розставите пріоритети й відкладете другорядні справи на потім, то все закінчите вчасно і з прекрасними результатами. Стрільцям 7 березня потрібно бути готовими до критики, реагувати спокійно на всі неприємні зауваження оточення.

Козоріг

Незважаючи на деякі неприємні обставини і затримки, Козороги сьогодні можуть домогтися багато чого. Проявляйте наполегливість, ініціативу, не опускайте руки, якщо щось не виходить із першого разу. Зірки не радять сьогодні давати обіцянки або брати на себе зобов'язання: їх буде складно виконати.

Водолій

Ваша результативність не залишиться непоміченою. 7 березня деякі Водолії отримають вигідні пропозиції, доб'ються прогресу в якійсь важливій справі. Можливі несподівані приємні поїздки, зустрічі з цікавими людьми. Купіть близьким невеликі подарунки, порадуйте їх.

Риби

Виділіть час на справи, які ви постійно відкладаєте з різних причин. Розібравшись із проблемою, ви справите гарне враження на коханих людей. Навіть ваші недоброзичливці можуть змінити своє ставлення до вас. Вечір проведіть із близькими друзями, повеселіться.

Але при цьому обережність не завадить не тільки королевам краси, але й спортсменам-ролерам.

Також 7 березня варто нагадати, що за Східним гороскопом це — день Жеребця-Жартуна.

Жеребець-Жартівник — сильна і симпатична істота, яка має потужне почуття гумору і любить веселити своїх господарів, а також інших коней і людей, вдаючись до різного роду витівок. Так, цей коник любить одягає окуляри або солом'яні сомбреро, вдаючи з себе «справжнього ковбойського коня» чи індійського танцюриста диско.

«У день Жеребця-Жартівника варто зосередитися на своїй роботі та кар'єрному зростанні. Ви можете досягти значних успіхів, якщо зосередить увагу на важливих завданнях і виконанні їх на високому рівні. Трудові досягнення можуть принести велике задоволення і визнання оточуючих», — радять азійські астрологи.

Синоптична ситуацію в Україні 7-го березня визначатиме антициклон на ім'я Jasper, тому погода буде переважно сухою в більшості областей, обіцяє синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря очікується низькою: протягом дня від 1 морозу до 5 тепла, у південній частині+4+9, на Закарпатті до +11 градусів.

У Києві в четвер опадів не передбачається. Вночі -2−4 градуси, вдень близько нуля.

Холодна погода триватиме довго, перейде на наступний тиждень. А потепління розпочнеться після 16-го березня.

Тобто, досить тривалий час українці можуть не поспішати на дачу, а спокійно послухати нову музику. Приміром, пісню про особисту драму хлопця, який покохав красиву дівчину, схожу на Софі Марсо, але їй потрібні не почуття, а «бабки і тачки».

В результаті, звичайно, це приводить до не зовсім гарних наслідків і для самої дівчини, на яку не звертають уваги «тіпи».

Але все може підти зовсім іншим шляхом, якщо красуня-українка забуде про «тіпів» і разом зі своїм хлопцем займеться корисною справою — приклад переваг такого рішення показали веселі тернополяни.

Тим більше, що доля у найближчі тижні буде на боці українських воїнів та волонтерів, а також всіх, хто займається добрими справами.

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