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Хакери зламали реєстр Мін’юсту та заблокували роботу «Черкасиобленерго»: що відомо

9:51 7 березня 2024
робота «Черкасиобленерго»

Внаслідок несанкціонованого доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заблоковано призначення законообраного керівника ПАТ «Черкасиобленерго». Компанія звернулась до Нацполіції з заявою про кримінальне правопорушення.

29 лютого Наглядова рада «Черкасиобленерго» призначила виконуючим обов’язки Генерального директора Вадима Яненка. Однак у той же день внесення відповідних змін до ЄДР було заблоковано через незавершену реєстраційну дію приватного нотаріуса з Полтави Володимира Москівця.

Зі свого боку нотаріус повідомив, що за допомогою його електронного ключа невідома особа зареєструвала заяву про зміну місцезнаходження юрособи ПАТ «Черкасиобленерго». Він повідомив про це правопорушення Міністерству юстиції України та Нацполіцію України.

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Скаргу у Мін’юст щодо несанкціонованого доступу до ЄДР також подав новообраний керівник «Черкасиобленерго» Вадим Яненко.

У заяві до Нацполіції заступник Голови правління ПАТ Олександр Бращенко повідомляє, що незаконний доступ до ЄДР було здійснено нібито шляхом подання провідним юрисконсультом «Черкасиобленерго» Тетяною Орловою документів нотаріусу Москівцю. Однак вона у вказаний день знаходилась на робочому місці і фізично не могла бути в Полтавській області.

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У заяві Бращенко йдеться, що вказані дії містять ознаки рейдерської атаки на підприємство критичної інфраструктури. Він просить Нацполіцію зареєструвати відповідне кримінальне провадження та невідкладно розпочати досудове розслідування.

Фото з сайту компанії

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