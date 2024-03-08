У Закарпатті лікар лікарні «накачував» пацієнтів психотропами та ґвалтував, знімаючи на відео

Трапляється, що медиків звинувачують у смерті чи погіршенні стану пацієнтів через недбале ставлення чи медичну помилку. А у Закарпатті стався взагалі кричущий випадок — поліція підтвердила факти сексуальної наруги лікаря над пацієнтами, які знаходилися під впливом медичних препаратів.

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Про це повідомляє правозахисник Роман Келемен, розповідаючи про «досить мерзенний факт, який стався в лікарні міста Іршава» .

За його словами, лікар Іршавської лікарні, надаючи медичні послуги з діагностування та лікування пацієнтів одного з відділів, застосовуав медичні препарати, які позбавляли свідомості та придушували самоконтроль пацієнтів, а потім вчиняв над ними сексуальні наруги, знімаючи все на камеру телефону .

«Всі ці фото лікар зберігав у своєму телефоні та ставив фото оголених чоловіків на аватарку їхніх контактів, і коли йому дзвонили пацієнти, висвічувались фото з непристойні поведінки лікаря з пацієнтом. Тільки за січень місяць лікар зробив 260 фотографій сексуальної наруги над пацієнтами», — пише він на своїй сторінці у соцмережах і додає, що один з пацієнтів звернувся до поліції, яка наразі відкрила кримінальне провадження та проводить досудове розслідування.

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А закарпатський журналіст Віталій Глагола зазначав, що йдеться про Юрія К. і що медика «застукав» один з його колег.

Фото В.Глаголи

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«У поліції розповіли, що медику наразі повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до семи років», — додав журналіст.

Нагадаємо, що свого часу у США сотні жертв засудженого за сексуальні домагання колишнього лікаря американської збірної зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара добилися компенсації — приблизно 380 мільйонів доларів.

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Фото зі сторінки Романа Келемена

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