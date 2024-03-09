«Запорожець» з овальними фарами: яку машину українці можуть продати за сотні тисяч доларів

В наші часи більшість авто, які бажають купувати українці — це машини закордонних виробників, які продаються завдяки налагодженій системі збуту та обслуговування моделей.

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Але, як виявилось, для справжніх поціновувачів машин важливі зразки, в які колись було вкладено розробки радянських інженерів та інструкторів, і які зараз можуть коштувати навіть не десятки, а сотні тисяч доларів.

Можливо саме цим пояснюється популярність фото експериментального зразка ЗАЗ-968М, яке було опубліковано вчора ввечері і визвало шквал емоцій.

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На жаль, ця версія з овальними тильними фарами не дійшла до стадії серійної збірки, тому кількість таких авто в даний час обчислюється одиницями — але вони є в наявності у українців в невеликих містах та селах.

Головна відмінність пробного варіанта від серійного — овальні фари із трьох сегментів замість звичних прямокутних. Точна причина недопуску з масового збирання залишається невідомою. Можливі причини — складність та дорожнеча виробництва овальних фар, невідповідність дизайну модним тенденціям того часу або рішення керівництва ЗАЗ зосередитись на інших моделях, пояснює профільне автомобільне видання.

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Представлений на фото «Запорожець» — не єдиний «пробник» з овальною оптикою (так, відомо про існування прототипу ЗАЗ-968М «Люкс» з більш представницьким оздобленням та оснащенням).

Поточне місцеперебування прототипу, що обговорюється, невідоме. Але при бажанні продати його власник, безперечно, зможе стати багатшим на сотні тисяч доларів. Тому українцям варто почати вивчення гаражів своїх батьків та дідусів — адже там можуть знаходитись моделі, які варті не одного «Ферарі» чи «Порше».

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