Не тільки Camry: названо автомобілі бренду Toyota, які дуже рідко відвідують СТО

Назва компанії Toyota давно вже стала синонімом довговічності та економічної ефективності, чиї автомобілі охоче купують українці та споживачі в інших країнах світу.

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Однак, коли справа доходить до оцінки надійності моделей Toyota на вторинному ринку, особливо тих, що мають значний пробіг і скорочений залишковий ресурс, постає інша перспектива, пише профільне автомобільне видання.

Журнал HotCars дослідив надійність різних автомобілів Toyota на вторинному ринку в США, визначивши десяток моделей, які вирізняються своєю витривалістю і продовжують високо цінуватися покупцями. І лідером цього рейтингу переможців стала Toyota Camry 2014 року випуску.

«Цей седан може похвалитися відмінною споживчою оцінкою 4,4 з 5 балів і найвищою оцінкою надійності 92 зі 100», — зазначають експерти.

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За ним за надійністю йде хетчбек Toyota Corolla 2019 року випуску. Хоча він поділяє оцінку надійності Camry в 92 бали, його споживчий рейтинг трохи нижчий на 0,1 бала.

Бронзову позицію в рейтингу замикає Toyota RAV4 2018 року випуску, який набрав 88 балів зі 100 можливих у категорії надійності та 4,4 бали з 5 можливих за результатами споживчого голосування.

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Наступні моделі, що посіли місця з четвертого по десяте, включають:

Toyota 4Runner 2017 року (88/100 і 4,6/5),

Toyota Tundra 2013 року (88/100 і 4,6/5),

Toyota Prius 2015 року (88/100 і 4,7/5),

Toyota Highlander 2018 року (86/100 і 4,3/5),

Toyota Tacoma 2013 року (86/100 і 4,7/5),

Toyota Sienna 2012 року (84/100 і 4,4/5),

Toyota Sequoia 2021 року (81/100 і 4,7/5).

І хоча покупці можуть сміливо довіряти свою безпеку переліченим автівкам, все ж важливо дотримуватися низки важливих правил водіння, зокрема — не сідати за кермо з майже порожнім баком.



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