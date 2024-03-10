Найкращий гравець XX-го століття: у росії помер семиразовий чемпіон світу, який заслужив пам'ятник за життя (відео)

Напередодні пізно ввечері на 90-му році життя в Єкатеринбурзі (росія) помер легенда світового хокею з м'ячем, семиразовий чемпіон світу Микола Дураков, повідомляє championat.com. Раніше шестиразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем з росії раптово помер у 30 років.

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«Пішов із життя найкращий гравець XX-го століття, легенда російського хокею Микола Дураков. Це величезна втрата для всього вітчизняного спорту», — йдеться у повідомленні

З 1954 по 1976 рік Дураков, котрий, до речі, народився в Донецькій області, виступав за свердловський СКА, у складі якого дев'ять разів завоював золоті медалі чемпіонату Радянського Союзу (1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974 роки) і вісім разів став найкращим бомбардиром турніру. 1974-го хокеїст виграв Кубок європейських чемпіонів. У складі збірної СРСР Дураков сім разів став чемпіоном світу (1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973 роки).

1969 року на банкеті після чемпіонату світу в королівському замку міста Упсала шведи офіційно проголосили Дуракова королем бенді (хокею з м'ячем). Ось тільки короля Швеції Густава IV Адольфа на церемонії не було: через пресслужбу він повідомив, що «двом королям в одному замку робити нічого».

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Торік у жовтні в Єкатеринбурзі встановили бронзову скульптуру легенди хокею заввишки вісім з половиною метрів. Попри проблеми зі здоров'ям, Микола Дураков був присутній на заході.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Володимир Шадрін.

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