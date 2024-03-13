Опір «тютюнового картелю» та обкрадання українського бюджету: політолог про транснаціоналів, які так і не пішли з ринку росії

Загальновідомо, що найбільшими операторами українського тютюнового ринку є чотири іноземних корпорації: «Філіп Морріс Україна», «Бритіш Американ Тобакко Україна», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна». Лідером серед них є «Філіп Морріс Україна», що входить до структури американської транснаціональної корпорації Philip Morris International. Їм належать бренди: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для IQOS). При цьому міжнародні тютюнові компанії, які не пішли з ринку росії, продовжують надприбутково працювати в Україні. Наприклад, особливістю Philip Morris, як і деяких інших тютюнових транснаціоналів, є їхня присутність на ринку росії, попри два роки повномасштабної війни проти України, пише політолог Віталій Кулик на своїй сторінці у фейсбуці.

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«У 2022 році Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, щоби зберегти свою репутацію. Однак усі „спроби“ продати російський бізнес начебто не мали успіху, і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету», — написав Кулик.



За його словами, у росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ «Филип Моррис Ижора» в Ленінградській області та філією АТ «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Ижора Кубань» у Краснодарі, а також організацією ТОВ «Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг» з філіями приблизно у 100 містах росії.

«Частка ринку торгових марок „Філіп Морріс Інтернешнл“ в росії склала понад 30% у 2019−2023 роках. Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в рф перевищив 2 млрд доларів США. Так, компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету, за рахунок якого потім утримується та фінансується російська армія», — пише політолог.

У серпні 2023 року НАЗК внесло дві міжнародні тютюнові компанії «Philip Morris International» та «Japan Tobacco International» у перелік міжнародних спонсорів війни.

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«Але тут є одне «але». Нібито після цього рішення мали б бути запроваджені санкції й робота компанії в Україні повинна була б ускладнена. Проте ніт.

Philip Morris й надалі успішно заробляє в Україні. Й не просто заробляє, а робить надприбутки. Річ у тім, що в Україні є монополіст з продажу цигарок преміум-класу від Philip Morris — компанія «Тедіс». Раніше вона мала назву «Мегаполіс Україна». Ще у 2010 році, за Януковича, ця компанія стала монополістом з дистрибуції преміум цигарок. Розслідувачі пов’язують цю компанію не лише з оточенням Януковича, але й з російським виробником зброї Ігорем Кесаєвим. У 2013 році бенефіціарними акціонерами російського «Мегаполіса» стали «Philip Morris International Inc» і «Japan Tobacco Inc». Вони придбали по 20% акцій «Мегаполіса», — йдеться в дописі Кулика.

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Політолог нагадав, що ще у 2013 році уряд Азарова умисно знизив адвалорну складову українського акцизного податку на тютюнові вироби з 25% до 12%. Адвалор — змінна складова акцизного податку на тютюнові вироби, яка визначає розмір податку в залежності від їх ціни.

«В наших умовах це означає, що адвалор, встановлений на рівні 12% (в тій же росії адвалорна ставка 16%), застосовується тільки до тютюнових виробів, вартість яких на сьогодні становить 106 грн і вище за пачку. У переважній більшості країн ЄС адвалорні ставки значно вищі і подекуди досягають 50%. Іншими словами, заможний курець, який палить дорогі, преміальні цигарки, платить більший податок, ніж курець соціальних цигарок. А у нас урівняли податки на „Приму“ та „Мальборо“.



Різниця в тому, що „Прима“ вітчизняного виробництва і не працює в росії, а виробник бренду „Мальборо“ Philip Morris досі фінансує російську армію, яка вбиває українців.



За 11 років Україна втратила понад 100 млрд грн, які могли бути спрямовані на укріплення оборони нашої держави.



Станом на зараз все виглядає таким чином: люди купують цигарки Philip Morris, Japan Tobacco та ін., гроші йдуть компаніям з сумнівним походженням, і у вигляді податків осідають в країні-агресорі, звідки нам прилітають ракети… Так?



Що робити? Як максимум — ввести обмеження для компаній, які все ще не пішли з росії (як щодо санкцій щодо Philip Morris, Japan Tobacco?), як мінімум — підвищити адвалор для брендів, які ці компанії у нас продають. Чому ми за рахунок свого бюджету маємо фінансувати транснаціоналів, які до того ж з російським душком?» — задає питання Кулик.

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У Верховній Раді є відповідні законопроєкти щодо підвищення адвалорної ставки акцизного податку на тютюнові вироби.

«Однак до їх розгляду (адвалорних ставок. - Авт.) чи внесення на голосування так і не дійшло. Опір „тютюнового картелю“ та обкрадання українського бюджету продовжується», — резюмував політолог.

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