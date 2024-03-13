Залишиться під вартою до травня: Шуфричу продовжили запобіжний захід ще на два місяці

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід. Він проведе під вартою ще два місяці.

Про це повідомляє «Суспільне».

ВІДЕО ДНЯ

Печерський районний суд Києва у середу, 13 березня, продовжив запобіжний захід для Шуфрича ще на два місяці. Прокурор просив тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Таким чином, Шуфрич пробуде в СІЗО щонайменше до 11 травня 2024 року. На цей час він перебуває під вартою вже шість місяців.

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При цьому сам нардеп просив скасувати арешт.

Зазначимо, що у 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа — За життя». Восени 2023 року нардепу Нестору Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки. Перебуваючи у СІЗО, Шуфрич отримав нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні росгвардії в Криму.

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Відзначимо, що хоча Верховна Рада зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова, але мандата його так і не позбавили. Тож наразі він залишається членом парламентського комітету зі свободи слова.



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