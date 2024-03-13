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Залишиться під вартою до травня: Шуфричу продовжили запобіжний захід ще на два місяці

15:35 13 березня 2024
Нестор Шуфрич

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід. Він проведе під вартою ще два місяці.

Про це повідомляє «Суспільне».

Печерський районний суд Києва у середу, 13 березня, продовжив запобіжний захід для Шуфрича ще на два місяці. Прокурор просив тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Таким чином, Шуфрич пробуде в СІЗО щонайменше до 11 травня 2024 року. На цей час він перебуває під вартою вже шість місяців.

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При цьому сам нардеп просив скасувати арешт.

Зазначимо, що у 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа — За життя». Восени 2023 року нардепу Нестору Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки. Перебуваючи у СІЗО, Шуфрич отримав нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні росгвардії в Криму.

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Відзначимо, що хоча Верховна Рада зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова, але мандата його так і не позбавили. Тож наразі він залишається членом парламентського комітету зі свободи слова.

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