Народному депутату України Нестору Шуфричу, у якого вдома правоохоронці проводять обшуки, повідомили про підозру у державній зраді.



Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Згідно з даними слідства, Шуфрич співпрацював та виконував завдання агента фсб, колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував російську агентуру в Україні.

Варто нагадати про те, що сам агент фсб втік до Москви ще в 2014 році. На території країни-терориста він створив «кротоферму» для підривної діяльності проти України. Зокрема він курував колишнього начальника управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініа, якого підозрюють у державній зраді. Останнього затримував особисто чинний голова СБУ Василь Малюк.

Одним із завдань Шуфрича був підрив діяльності в інформаційній сфері. Народний депутат поширював наративи кремля про те, що Україна нібито «штучне утворення» й має єдину історію з країною-терористом росією. Таким чином він намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

«Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків», — повідомили у СБУ.

Зокрема, під час обшуків у Шуфрича вже знайшли цілу низку забороненої радянської символіки: георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли росіян, ордена.

Крім того, правоохоронці виявили в будинку одіозного політика документ, який передбачає перейменування Луганської та Донецької областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

До того ж під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Цинізм ситуації, зазначили в СБУ, полягає у тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх призвуть. А в цей час готував документи, які підривали суверенітет та територіальну цілісність України.

«Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми», — додають у СБУ.

Нагадаємо, що після того, як у квітні 2022 року тероборона Києва затримала Нестора Шуфрича за фотофіксацію розташування блокпостів в центрі Києва, йому вдалося виїхати з України. Проте вже 23 травня він повернувся назад, і досі очолює Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.



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