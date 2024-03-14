«Я пам'ятаю обличчя в добробатах, цю відвагу та шалену мотивацію»: Сирський потужно звернувся до українців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців з Днем добровольця, який українці відзначають вже 10 років поспіль.

«Щиро вітаю вас з нашим спільним святом — Днем українського добровольця!», — написав у себе в соцмережі гловнокомандувач, нагадавши, що вранці 14 березня 2014 року просто з Майдану Незалежності сотні бійців Самооборони Майдану вирушили на вишкіл у Нові Петрівці на Київщині. Вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. А вже за кілька днів добровольчі батальйони організовувались у багатьох містах України. Так на захист незалежності України стали вчорашні вчителі, лікарі, студенти, підприємці, спортсмени, айтівці.

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«Я памʼятаю обличчя в добробатах в зоні Антитерористичної операції на сході України, памʼятаю цю відвагу і шалену мотивацію. Це бійці, про яких мріє кожен командир, кожен воєначальник. У всьому світі. Так само я ніколи не забуду довжелезні черги до територіальних центрів комплектації у Києві в лютому 2022 року. Наплив був такий, що всіх охочих не встигали мобілізовувати», — розповів Головком.

Командуючи обороною столиці, він дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони, на базі Сил територіальної оборони, розуміючи, що добровольці прийшли захищати свої родини, свої рідні вулиці та міста, свою країну.

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Саме тоді, згадує Сирський, він остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадом у Києві — ні за три дні, ні за три місяці, ніколи.

Нагадаємо, що попри браваду кремлівського господаря щодо перебігу подій на фронті, у рф навіть утримались від коментарів щодо річниці повномасштабної війни.

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