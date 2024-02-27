Хизуватися нічим: у рф утримались від коментарів щодо річниці повномасштабної війни

Російські офіційні особи, державні телеканали утримувалися від коментарів з приводу другої річниці початку повномасштабного вторгнення росії. Все для того, аби уникнути привернення уваги до невдач росії у досягненні заявлених стратегічних цілей в Україні — захоплення всієї території Луганської та Донецької областей, а також до значних втрат серед особового складу, пише Інститут вивчення війни.

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Нещодавнє опитування громадської думки в росії показало, що настрої росіян щодо війни в Україні за останні місяці практично не змінилися, і що більшість росіян апатично ставляться до війни, хоча більшість не підтримує другу хвилю мобілізації.

«Президент росії володимир путін і російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення росії, намагаючись зберегти апатію громадськості до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значного громадського резонансу».

ISW продовжує вважати, що путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде непопулярною, і стурбований тим, що такий захід викличе широке невдоволення. Однак путін може стати менш стурбованим громадськими настроями після свого переобрання в березні 2024 року і вирішити, що потреби росії у створенні збройних сил переважають ризики широкого внутрішнього невдоволення.

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Раніше «ФАКТИ» публікували слова Зеленського: «У путіна є плани до 2030 року. Ми хочемо закінчити з ним раніше».

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