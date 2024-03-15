ЗМІ знайшли ознаки маніпуляцій у дописах Шабуніна у соцмережах

Антикорупціонер Віталій Шабунін маніпулює юридичними тонкощами, коментуючи окремі законодавчі нюанси та політичні процеси, чим вводить в оману українців. На це звернули увагу журналісти «Українських новин», які проаналізували пост активіста у соцмережах.

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У ньому Шабунін навів два приклади закриття кримінальних проваджень, причиною чого нібито стали «поправки Лозового-Іонушаса» до Кримінального процесуального кодексу.

Але журналісти знайшли докази та встановили, що обидва приклади не відповідають дійсності.

Так, Шабунін згадує про закриття справи щодо організатора схеми виїзду в Румунію для ухилянтів, які тікають від армії. Однак в судовому рішенні причиною вказується «неналежне виконання службових обов'язків прокурором у справі», оскільки він пропустив встановлені процесуальні строки. Тобто причиною закриття стали не якісь недоліки законодавства, а дії прокурора.

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В іншому своєму прикладі Шабунін згадує справу Олега Татарова. Вона була закрита не за «поправками Лозового-Іонушаса», як стверджує антикорупціонер, а у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

«Вочевидь, Шабунін отримав „замовлення“ на критику „поправок Лозового-Іонушаса“, але неналежним чином виконав свою роботу», — роблять висновок журналісти.

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Нагадуємо, що раніше Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження проти Шабуніна: за підробку документів НАЗК і ухилення від мобілізації.

А ще раніше ексміністр охорони здоров’я Уляна Супрун визнала, що робота антикорупціонерів на Заході зіграла проти інтересів України під час війни. І саме через це партнери зараз не надають нашій державі зброю.

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